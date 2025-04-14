Ці породи відомі своєю силою: скільки в Україні коштують бійцівські собаки

Більшість із цих порід виводились, як помічники-охоронці та для полювання

Собаки великого розміру мають чималу силу. Не всі власники відповідально ставляться до виховання. Деяких тварин спеціально селекціонують та навчають атакувати. Їх часто використовують не для охорони, а для участі в собачих боях. Це нелегально, а тварини при цьому можуть загинути.

Такі породи традиційно називають бійцівськими. "Телеграф" розповість про п'ять сильних та витривалих порід собак, яких використовують для боїв. Частина власників не може впоратися із цими собаками, тож їх часто намагаються прилаштувати чи віддати в притулок.

Американський пітбультер’єр

Американський пітбультер’єр

Ця порода — наслідок схрещення бульдогів і тер’єрів. Надзвичайна фізична сила, рішучість і витривалість зробили пітбультер’єрів лідерами серед собак, яких найчастіше використовують у незаконних боях у США. В Україні цю породу можна придбати за ціною до 20 тисяч грн за породного цуцика з документами. Середня ціна — 7-10 тисяч грн.

Бордоський дог (Дого-де-Бордо)

Французька собака, історія якої налічує сотні років. У середні віки цих собак брали на полювання, використовували як охоронців і навіть як бойових псів. Сьогодні бордоський дог при правильному вихованні — сильна, але спокійна порода. Серед відомих власників бордосів — футболіст Ліонель Мессі. Це дорога порода. Залежно від родоводу та інших нюансів цуценята коштують 35 — 70 тисяч гривень.

Американський стаффордширський тер’єр

Цю породу виводили як універсального помічника: пастуха, охоронця і друга. Деякі її предки брали участь у собачих боях, однак сам амстафф — розумна, лояльна і віддана собака, яка за правильного виховання не демонструє агресії без причини. Цуценята амстаффа з документами коштують від 24 до 40 тисяч грн, але можна знайти вихованця і набагато дешевше.

Американський стаффордширський тер’єр

Аргентинський дог

Dogo argentino — одна з найсильніших мисливських порід у світі. Виведений в Аргентині для полювання на кабанів, пум і навіть ягуарів. Аргентинський дог може йти по сліду годинами, щоби врешті самотужки вступити в сутичку зі звіром. Цуценята коштують близько 30-35 тисяч, доросла собака — дешевше.

Аргентинський дог

Буллі кутта

Індійсько-пакистанська порода, відома як одна з найсильніших у світі. Упродовж століть буллі кутта використовували як універсального бійця: для охорони, полювання й навіть для сутичок із тиграми, левами та буйволами. В Україні цуценят не продають, середня ціна в світі 300 до 1500 доларів США (12 000 — 61 000 грн).

Раніше "Телеграф" розповідав про породи собак, які виникли ще до нашої ери, проте успішно збереглись. Деяких із них можна купити в Україні.