Скільки в 2025 коштуватимуть продукти для сирної паски. На цю суму вийде майже повний великодній кошик

Сирна паска у 2025 витягне з гаманців українців досить значні суми

Паски до Великодня бувають різні — за класичним рецептом з дріжджовим тістом або з тістом, яке не потрібно випікати. Такою буде сирна паска, основним інгредієнтом якої є кисломолочний сир.

"Телеграф" вирішив проаналізувати, яка буде собівартість сирної паски до Великодня 2025, якщо приготувати її вдома. За основу взяли рецепт від Євгена Клопотенка, аби вирахувати у скільки обійдеться українцям така страва.

Аби зрозуміти, яким приблизно буде чек, ми взяли середні ціни на вищезазначені продукти в "Мінфін" і в деяких магазинах. Тож:

Сир кисломолочний 9% 700 грамів — 224,82 гривні;

за вершки, наприклад "Простонаше" 200 мл, потрібно віддати 92,50 грн, відповідно за 350 мл — 161,9 грн;

5 курячих яєць коштують 36,4 грн;

цукор 150 гр — 5 грн;

ванільний цукор 10 гр від "Мрія" коштує 1,90 грн;

вершкове масло, наприклад "Mother" 200 гр 85% продається за 121,60 гр, а нам потрібно 100 гр, тому 60,8 грн;

лимон, близько 150-180 гр — 15,81-19 гривень;

смажений мигдаль, наприклад від "Winway", де 100 грамів 109,0 грн, — за 75 гр 81,75 гривні;

до 5 гр солі — 0,19 гривні.

Тож, сирна паска, яку можна порізати на 6 осіб, обійдеться українцю в 591,76 гривні. Найдорожчим продуктом, який потрібен для її приготування, виявився кисломолочний сир, а найдешевшим — сіль.

На цю суму можна купити більшу частину продуктів до великоднього кошика, в якому будуть ковбаса, м'ясо, сир, масло, крашанки чи писанки, паска та сіль. У 2025 році чек на ці товари вийде в середньому 824,29 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де купити найдешевші яйця до Великодня 2025.