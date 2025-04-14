Ніякого сексу та веселощів: що категорично заборонено в період Страсного тижня, який починається 14 квітня

Тиждень перед Великоднем дуже важливий для віруючих, потрібно дотримуватись деяких заборон

У понеділок, 14 квітня, починається Страсний тиждень — тиждень перед світлим святом Воскресіння Христового, яке відзначається цього року 20 квітня. Кожен із днів Страсного тижня має назву Великий і має своє значення, у цей період віруючі особливо багато моляться і дотримуються деяких суворих заборон.

"Телеграф" розповість, що потрібно знати про Страсний тиждень перед Великоднем і яких заборон потрібно дотримуватися у цей період.

Традиції та значення Страсного тижня

Страсний тиждень — це сьомий тиждень Великого пасхального посту, який закінчиться саме на Великдень 20 квітня. У цей період віруючі готуються святкувати велике свято – Воскресіння Христове. Люди дотримуються суворого посту, ходять на богослужіння та дотримуються деяких заборон.

Особливим днем Страсного тижня є Чистий четвер (цього року 17 квітня). В цей день господині печуть паски, роблять крашанки та готують кошики до походу в храм. Також у цей день прийнято прибирати у будинку перед святом.

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Страсна п'ятниця – день коли, згідно з Біблією, розіп'яли Ісуса Христа. Це день великої жалоби і присвячений він спогадам про страждання Спасителя. З вівтаря виносять плащаницю, зображення Христа, що лежить у труні, а віруючі схиляються до неї.

У Велику суботу віруючі у своїх молитвах згадують поховання Христа та його перемогу над смертю. Увечері цього дня у храмах проводяться Святі літургії, оголошується блага звістка про Христове Воскресіння. Також ввечері закінчується Великий піст і віруючі святять у храмах свої великодні кошики. А вже у неділю, 20 квітня, святкується велике свято – Великдень.

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Що не можна робити в період Страсного тижня?

Потрібно дотримуватися посту – заборонено їсти м’ясо, молочку, рибу, яйця.

Не можна веселитися, танцювати, співати, влаштовувати вечірки, святкування.

Грішно задовольняти інтимні та сексуальні бажання.

Не можна відмовляти у допомозі ближнім, якщо до вас звернулися.

Заборонено сваритися і гніватись, брехати, заздрити, лихословити.

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