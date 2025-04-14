СБУ запобігла теракту на Яворівському полігоні: що відомо про стратегічний об'єкт, який вже атакували росіяни

У 2022 році під час ракетного удару загинули 64 людини

СБУ затримала "подвійного" агента, який планував здійснити теракт на Яворівському полігоні, де у 2022 році внаслідок ракетного удару загинули щонайменше 64 військових.

"Телеграф" розповідає, що відомо про цей важливий військовий об'єкт та чому він є мішенню для росіян.

Спроба теракту на Яворівському полігоні

14 квітня Служба безпеки України повідомила про затримання російського агента на Львівщині. Чоловік був інструктором Яворівського полігону та одночасно працював на ФСБ і військову розвідку ворога. За даними СБУ, агент отримав від куратора завдання ліквідувати командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку у місцевому навчальному центрі Сил оборони.

"Його завдання від групи полягало у підготовці терактів проти командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку у місцевому навчальному центрі Сил оборони. Задокументовано, що агент отримав від куратора карт-бланш на вибір способу ліквідації українських військових", — зазначають у СБУ.

Що таке Яворівський полігон

Яворівський полігон, офіційно відомий як Міжнародний центр миротворчості та безпеки, розташований у Львівській області, лише за 16 км від кордону з Польщею. Це один з найбільших військових полігонів в Україні, дt проводяться навчання українських та іноземних військових.

Ракетний удар 13 березня 2022 року

13 березня 2022 року російські війська завдали масованого ракетного удару по Яворівському полігону. По об'єкту було випущено понад 30 крилатих ракет, частину з яких українська протиповітряна оборона змогла перехопити.

Наслідки цієї атаки були катастрофічними. Спочатку повідомлялося про 35 загиблих, але пізніше прокурор Андрій Никеруй заявив про 64 підтверджені смерті та десятки зниклих безвісти. Близько 160 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Загальні матеріальні збитки від обстрілу оцінюються приблизно в 136 мільйонів гривень.

У червні 2022 року СБУ затримала 71-річного львів'янина Олександра Косторного, колишнього співробітника КДБ. Він передав російським спецслужбам карти Яворівського полігону з позначенням військових об'єктів. У листуванні з агентом ФСБ Юрієм Водолазьким Косторний надав детальну інформацію про розташування військових частин на полігоні. У травні 2024 року суд визнав Косторного винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі.

Історія Романа Кулика

Серед поранених під час ракетного удару був 46-річний військовий Роман Кулик. Він отримав тяжкі поранення, коли частина ракети вибухнула за три метри від нього. Роман провів 20 днів у реанімації та ще 50 днів у хірургічному відділенні. Лікарі назвали його випадок унікальним, оскільки вдалося врятувати життя людини з такими критичними пошкодженнями.

Раніше також "Телеграф" писав про те, що СБУ розкрила цілу мережу зрадників, яка шпигувала за Яворівським полігоном. Вони "злили" все.