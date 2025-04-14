Єдиним фронтом проти зла: духовний радник Трампа жорстоко висловився про удар РФ по Сумах

Навмисне насильство проти беззахисних вірян свідчить про глибоку зневагу до співчуття та моралі, каже він

Російський удар по Сумах у неділю, 13 квітня, прокоментував духовний радник президента США Марк Бернс. Він закликав усіх вірян світу публічно засудити Росію та "виступити єдиним фронтом проти цього зла".

Про це Бернс написав на своїй сторінці в Інстаграм. Він рішуче засудив агресію РФ.

"Ось чому я назвав Путіна Злом… Як пастор і миротворець, я рішуче засуджую жахливе бомбардування Росією церкви в Сумах, у Вербну неділю — день, що має бути присвячений молитві та духовному оновленню для християн усього світу", — йдеться у заяві духовного радника.

За його словами, ця жорстока атака, яка цинічно була спрямована на невинних вірян, які зібралися в мирі для святкування Вербної неділі, є невиправданим посяганням на людяність, віру і святість життя.

Не пропустіть: Як виглядали перші фото та відео, зроблені у Сумах після ракетного удару 13 квітня.

Бернс акцентував, що таке навмисне насильство проти беззахисних вірян свідчить про глибоку зневагу до співчуття та моралі.

"Я вимагаю справедливості, відповідальності та негайного припинення цих звірств. Закликаю всіх людей сумління засудити це зло та невпинно працювати заради миру та примирення. Я звертаюся до всіх віруючих з усього світу із закликом публічно засудити Росію за ці диявольські акти насильства проти жінок і дітей серед цивільного населення. Світ має виступити єдиним фронтом проти цього зла", — написав духівник.

Він додав, що президент США Дональд Трамп бажає, щоб ці злочини припинились і мир настав якнайшвидше.

Назвав Путіна диктатором та змінив свою думку

Окрім цього, коли президент США Дональд Трамп значною мірою призупинив підтримку України, його духовний радник Марк Бернс був переконаний, що це правильний шлях до миру. Але кілька днів тому пастор Бернс побував у Бучі, Кривому Розі та інших розбомблених містах. Це спонукало його змінити думку.

"Тепер я вважаю, що підтримка України Америкою має першорядне значення, — сказав Бернс Kyiv Independent. — Мій час, проведений в Україні, суттєво змінив мою думку. Моє серце як Божої людини почало стукати, і відтоді я повторюю це повідомлення: я помилявся".

За словами Бернса, зараз він поширює це повідомлення на найвищих рівнях влади в Сполучених Штатах і в усьому світі.

"Ми повинні підтримати Україну. Росія є агресором", — сказав він.

Бернс назвав Путіна диктатором, описуючи його як "безжального" і "чисте зло". Як повідомляє газета, радник попросить Трампа "цього тижня" "надати танки, винищувачі та протиповітряну оборону".

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп сухо висловився про ракетну атаку РФ по Сумах