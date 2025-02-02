Економія до 10 грн. Де в Україні найдешевше купити курячі яйця

У січні вони коштували трохи дорожче

У лютому 2025 року українці можуть купити яйця за помірними цінами. Натомість ще місяць тому продукт коштував дуже дорого.

"Телеграф" дізнався, скільки коштує десяток яєць та де найнижчі ціни на цей важливий соціальний продукт. За даними сайту "Мінфін", середні ціни від 61 до 72 грн за 10 шт.

Хоча у січні 2025 року вони коштували значно дорожче. Так, українці були змушені платити від 68 до 72 грн за 10 шт.

Ціни на яйця супермаркетах "Сільпо"

Яйця "Ясенсвіт" "Справжні велетні" С0, 10шт/уп коштує 66.49 грн.

Трохи дешевше коштуватимуть яйця С1 "Квочка" — 59.99 грн за 10шт.

Яйця курячі "Квочка" Premium С0 — 68.99 грн.

Ціни на яйця супермаркетах "АТБ"

Яйця "Ясенсвіт" "Справжні велетні" С0, 10шт/уп коштує 64.40 грн.

Яйця С1 "Квочка" 10шт/уп коштує 58.70 грн.

Яйця "Своя лінія" вищої категорії 10шт/уп коштує 56.60.

Ціни на яйця супермаркетах "NOVUS"

Яйця курячі Квочка С1 10шт — 61.29 грн.

Яйця курячі "Це — яйце!" столове С1 10шт — 63.56 грн.

Яйця курячі Ясенсвіт С1 10шт — 64.99 грн.

Ціни на яйця супермаркетах "Ашан"

Яйця курячі Auchan С0 10шт — 56.60 грн.

Яйця курячі Auchan С1 10шт — 54.60 грн.

Яйця курячі Квочка С1 10шт — 63.30 грн.

Яйця курячі Ясенсвіт С1 10шт — 72.10 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, в яких супермаркетах України можна купити найдешевший цукор. Різниця в цінах майже 10 гривень.