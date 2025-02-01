Можна зекономити майже 20 грн на пачці. Де в Україні найдешевше купити вершкове масло

Супермаркети інколи продають його за акційними цінами

В Україні продовжують рости ціни на вершкове масло. Вартість пачки, в якій найчастіше 180 грамів, перевалила за 100 гривень.

"Телеграф" розбирався, скільки коштує зараз пачка масла та де найнижчі ціни на цей продукт. За даними сайту "Мінфін", середні ціни на 200 грамів вершкового масла торгової марки "Яготинськке" 73% жирності зараз складає 104,95 грн. Масло "Селянське" жирністю 72,5 відсотка — 114,99 грн за 200 грамів.

Ціни на масло "Яготинське" в супермаркетах України

У супермаркетах "Сільпо" пачка масла "Яготинське" 73% жирності вагою 180 грамів станом на 1 лютого коштує 110 грн. Серед розглянутих нами мереж, це — найвища ціна.

Аналогічна пачка масла у "АТБ" коштує 105,50 грн. І це середня цінова пропозиція у нашому списку.

У мережі магазинів Varus 180-грамову пачку масла "Яготинське" 73% жирності можна купити за 101,50 грн. Таким чином, найдешевше "Яготинське" можна придбати саме у цих супермаркетах.

Ціни на масло "Ферма" в супермаркетах України

У супермаркетах "АТБ" ціна на вершкове масло "Ферма" 73% жиру станом на 1 лютого — 118,90 грн. Це вартість пачки вагою 180 грамів.

У мережі Varus така ж пачка масла коштує 114,30 грн. Тобто майже на 5 гривень дешевше.

Але найнижча ціна на масло "Ферма" 1 лютого у магазинах "Сільпо", адже на нього діє акційна ціна — 99,00 грн за пачку. Звичайна ціна на це масло у "Сільпо" — 116,90 грн.

Таким чином, різниця між ціною масла "Ферма" у "АТБ" та "Сільпо" складає майже 20 гривень. Навіть без акції у "Сільпо" вона була б нижчою.

Раніше "Телеграф" розповідав, в яких супермаркетах України можна купити найдешевший цукор. Різниця в цінах майже 10 гривень.