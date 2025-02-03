В київських супермаркетах знайшли помідори майже за 700 гривень (фото)

Українці на таке відреагували бурхливо

У київських супермаркетах зафіксовано рекордно високі ціни на помідори Черрі. Їх сума за кілограм досягла майже 700 гривень.

Про це повідомили у столичних телеграм-каналах. Так, у мережі магазинів "Фора" томати черрі сорту "Амор" дають по 639 гривень за кілограм.

"639 грн за кілограм помідорів Черрі: ціни в столичній "Форі", — йдеться у повідомленні.

Проте це ще не межа. Кореспондентка Главкому декілька днів тому повідомляла, що у супермаркетах "Сільпо" сорт Черрі "Порпора червоний" коштує ще дорожче – 699 гривень за кілограм.

На публікацію видання "Главком" відреагували у місцевих телеграм-каналах. Ось що думають українці про томати за 699 грн.

Водночас значну нижчу ціну на помідори Черрі встановила мережа Novus – 199 гривень за кілограм.

Варто зазначити, що ціни на томати Черрі традиційно вищі за звичайні помідори через особливості їх вирощування та збирання, але такий значний розрив у цінах між мережами супермаркетів на один і той же вид ринку демонструє єдину цінову політику на українські харчові продукти.

Нагадаємо, майже жодний базовий продуктовий кошик не обходиться без курячих яєць, ціна на які влітку низька, а взимку — висока. Захмарна вартість на цей товар є не лише в Україні, а й і в Польщі, адже деякі види яєць коштують понад 150 гривень за 10 штук.