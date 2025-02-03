Борщ будем дарить на праздники? Как выросла цена на капусту за два года и что будет дальше

Насколько вырос средний ценник в магазинах на капусту, разбирался "Телеграф"

Цены на украинском рынке претерпели значительные изменения в течение 2023-2025 годов. Одним из продуктов, которые существенно подорожали, оказался основной овощ борщевого набора — белокочанная капуста. Есть большая вероятность того, что цена на нее будет расти в дальнейшем, ведь в хранилищах заканчиваются запасы.

Еще два года назад ее можно было купить не дороже 13 гривен. Об этом говорится в данных ресурса Минфин.

Какие цены на белокочанную капусту были в 2023 и как они изменялись до 2025 года включительно

Согласно данным, в начале 2023 за кило капусты нужно было отдать 12,81 гривны. Ее стоимость резко росла и в июне достигла показателя в 45,62 гривны. Однако в течение июля-октября ценник падал и составил 8,50 гривны.

Уже в конце года капуста подорожала до 11,19 гривны.

2024 год начался с 14,31 гривны за килограмм капусты. Цена более или менее на таком уровне продержалась до мая, когда стоимость выросла до 16,34 гривны. Хотя такой скачок показателей продержался недолго и в июне цена упала до 11,28 гривны.

Однако август принес подорожание овоща до 30,31 гривны. Цена не превышала 31 гривны до декабря, но в тот момент она выросла до 34,02 гривны.

Уже сейчас, в феврале 2025 года, средняя стоимость 1 килограмма капусты составляет 50,87 гривны.

Что будет с ценой в дальнейшем

Как сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове для "Телеграфа", сейчас наблюдается значительный дисбаланс между спросом и предложением: спрос остается высоким, тогда как предложение существенно сократилось. Это вызвано неурожаем в текущем году из-за неблагоприятных погодных условий.

"Ожидается, что цены на капусту и в дальнейшем будут расти, ведь запасы в овощехранилищах стремительно уменьшаются. В случае дальнейшего роста цен на рынке может появиться импортная белокочанная капуста, в частности из Польши и других стран. Фермеры прогнозируют стабильно высокие цены до начала сбора нового урожая, который ожидается в конце апреля — начале мая", — прогнозирует она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине можно дешевле всего купить куриные яйца.