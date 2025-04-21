Провину так і не визнали? Помер студент, якого в гуртожитку НУБіП вдарило струмом

Чотири місяці лікарі боролись за його життя

На Рівненщині помер 19-річний студент Дмитро Мельник. Його у листопаді 2024 року в гуртожитку вдарило струмом.

Про це повідомляє ITV. Зазначається, що понад чотири місяці лікарі боролися за його життя.

Спочатку юнак перебував тривалий час у комі, а вже після неї мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Він не міг говорити і пересувався лише на інвалідному візку.

Дмитро Мельник

Нагадаємо, що 24 листопада 2024 Дмитра вдарило струмом у гуртожитку коледжу Національного університету біоресурсів та природокористування України (НУБіП). Студент після душу вішав рушник на батарею.

Як зазначав товариш Дмитра, передає OBOZREVATEL, студент взявся за оголену ділянку батареї, вона була не пофарбована. Після удару струму рука юнака тривалий час була на батареї і він продовжував отримувати заряд електроенергії. Інші студенти намагались допомогти Дмитру, але швидко їм це не вдавалось. Поки студенти очікували швидку, місцевий лікар робив масаж серця та проводив штучне дихання.

"Швидка приїхала хвилин через 15, але в них не спрацював дефібрилятор, тому довелося чекати понад 30 хвилин, доки приїде наступна бригада. У результаті майже годину хлопець був непритомний, його серце не працювало, і мозок відчував кисневе голодування. У нього настала клінічна смерть", — йдеться у матеріалі.

Юнака доправили у лікарню, де він був у комі, а коледж почав внутрішнє розслідування. Проте у висновку навчальний заклад вказав: "Під час спроби студента повісити мокрий рушник на батарею центрального опалення у Мельника Дмитра раптово погіршився стан здоров'я".

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