"Ще б Путіна із собою забрав": українці бурхливо "хоронять" папу Франциска у соцмережах (фото)
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У мережі активно обговорюють смерть понтифіка
У ніч проти 21 квітня у Ватикані помер Папа Римський Франциск. Йому було 88 років, і останнім часом він дуже хворів. Про смерть понтифіка оголосив кардинал Кевін Фаррелл в ефірі Ватикану.
Відомо, що останнім часом папа Франциск сильно хворів. Він довго був у лікарні, у нього діагностували двосторонню пневмонію. Вірогідно, вона і забрала життя священнослужителя. Помер Папа Римський, коли православні, греко і римо католики відзначали велике церковне свято Великдень.
Зазначимо, що напередодні смерті папа Франциск провів офіційну зустріч із віце-президентом США Джей Ді Венсом. Він, до речі, вже висловив свої співчуття щодо смерті понтифіка, зазначивши, що під час їхньої зустрічі папа Франциск виглядав хворим.
Слід сказати, що українці бурхливо відреагували на новину про смерть Папи Римського Франциска. Його називають другом Путіна та звинувачують у тому, що він так і не зрозумів причин війни в Україні.
Ось що пишуть українці про смерть папи Франциска у соцмережах:
- "Слава тобі, Господи! На одного диктатора поменшало!".
- "Ще б Путіна з собою забрав!".
- "На його обличчі все написано — ким він був, кому служив. Господи, віддай усім у міру їхнього зла".
- "Помер і помер, нам що до цього. Для українців папа такий самий узурпатор, як і московський".
- "Нехай там розкаже, чому захищав убивць рашистських".
- "Помер і помер, слава Богу! В Україні щодня люди гинуть".
- "Дуже шкода, що Путіна не забрав із собою, дружбана свого".
- "Зараз Росія спробує свого кардинала провести на папський престол".
- "Ну й що, дідок був, от і помер. Чи не новина ...".
- "Після того, як він висловлювався про війну — не шкода анітрохи. Та і вік такий, що час!".
Раніше "Телеграф" розповідав, коли світ побачить нового Папу Римського та як його обирають. Можуть представити вже у травні.