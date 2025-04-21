"Ще б Путіна із собою забрав": українці бурхливо "хоронять" папу Франциска у соцмережах (фото)

У мережі активно обговорюють смерть понтифіка

У ніч проти 21 квітня у Ватикані помер Папа Римський Франциск. Йому було 88 років, і останнім часом він дуже хворів. Про смерть понтифіка оголосив кардинал Кевін Фаррелл в ефірі Ватикану.

Відомо, що останнім часом папа Франциск сильно хворів. Він довго був у лікарні, у нього діагностували двосторонню пневмонію. Вірогідно, вона і забрала життя священнослужителя. Помер Папа Римський, коли православні, греко і римо католики відзначали велике церковне свято Великдень.

Зазначимо, що напередодні смерті папа Франциск провів офіційну зустріч із віце-президентом США Джей Ді Венсом. Він, до речі, вже висловив свої співчуття щодо смерті понтифіка, зазначивши, що під час їхньої зустрічі папа Франциск виглядав хворим.

Джей Ді Венс на зустрічі з Папою Римським

Слід сказати, що українці бурхливо відреагували на новину про смерть Папи Римського Франциска. Його називають другом Путіна та звинувачують у тому, що він так і не зрозумів причин війни в Україні.

Ось що пишуть українці про смерть папи Франциска у соцмережах:

"Слава тобі, Господи! На одного диктатора поменшало!".

"Ще б Путіна з собою забрав!".

"На його обличчі все написано — ким він був, кому служив. Господи, віддай усім у міру їхнього зла".

"Помер і помер, нам що до цього. Для українців папа такий самий узурпатор, як і московський".

"Нехай там розкаже, чому захищав убивць рашистських".

"Помер і помер, слава Богу! В Україні щодня люди гинуть".

"Дуже шкода, що Путіна не забрав із собою, дружбана свого".

"Зараз Росія спробує свого кардинала провести на папський престол".

"Ну й що, дідок був, от і помер. Чи не новина ...".

"Після того, як він висловлювався про війну — не шкода анітрохи. Та і вік такий, що час!".

Раніше "Телеграф" розповідав, коли світ побачить нового Папу Римського та як його обирають. Можуть представити вже у травні.