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"Ще б Путіна із собою забрав": українці бурхливо "хоронять" папу Франциска у соцмережах (фото)

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Українці називають папу Франциска другом Путіна Новина оновлена 21 квітня 2025, 13:27
Українці називають папу Франциска другом Путіна. Фото Getty Images

У мережі активно обговорюють смерть понтифіка

У ніч проти 21 квітня у Ватикані помер Папа Римський Франциск. Йому було 88 років, і останнім часом він дуже хворів. Про смерть понтифіка оголосив кардинал Кевін Фаррелл в ефірі Ватикану.

Відомо, що останнім часом папа Франциск сильно хворів. Він довго був у лікарні, у нього діагностували двосторонню пневмонію. Вірогідно, вона і забрала життя священнослужителя. Помер Папа Римський, коли православні, греко і римо католики відзначали велике церковне свято Великдень.

Папа Римський помер

Зазначимо, що напередодні смерті папа Франциск провів офіційну зустріч із віце-президентом США Джей Ді Венсом. Він, до речі, вже висловив свої співчуття щодо смерті понтифіка, зазначивши, що під час їхньої зустрічі папа Франциск виглядав хворим.

Джей Ді Венс на зустрічі з Папою Римським
Джей Ді Венс на зустрічі з Папою Римським

Слід сказати, що українці бурхливо відреагували на новину про смерть Папи Римського Франциска. Його називають другом Путіна та звинувачують у тому, що він так і не зрозумів причин війни в Україні.

Ось що пишуть українці про смерть папи Франциска у соцмережах:

  • "Слава тобі, Господи! На одного диктатора поменшало!".
  • "Ще б Путіна з собою забрав!".
  • "На його обличчі все написано — ким він був, кому служив. Господи, віддай усім у міру їхнього зла".
  • "Помер і помер, нам що до цього. Для українців папа такий самий узурпатор, як і московський".
  • "Нехай там розкаже, чому захищав убивць рашистських".
  • "Помер і помер, слава Богу! В Україні щодня люди гинуть".
  • "Дуже шкода, що Путіна не забрав із собою, дружбана свого".
  • "Зараз Росія спробує свого кардинала провести на папський престол".
  • "Ну й що, дідок був, от і помер. Чи не новина ...".
  • "Після того, як він висловлювався про війну — не шкода анітрохи. Та і вік такий, що час!".
Папа Римський помер
Папа Римський помер
Папа Римський помер

Раніше "Телеграф" розповідав, коли світ побачить нового Папу Римського та як його обирають. Можуть представити вже у травні.

Теги:
#Ватикан #Папа Римський #Папа Франциск