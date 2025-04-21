Хмельницька маслосирбаза отримала єврономер і розпочала експорт продукції до ЄС

Наявність єврономера підтверджує, що продукція ХМСБ відповідає всім вимогам Євросоюзу

ПрАТ "Хмельницька маслосирбаза" офіційно отримала єврономер і днями провела перші відвантаження продукції до країн Європейського союзу.

Про це повідомив директор Хмельницької маслосирбази Сергій Сакін.

За його словами, довгоочікуваний єврономер виробник отримав у березні 2025 року, перед цим підприємство пройшло ретельну перевірку відповідності стандартам ЄС, зокрема з боку фахівців Міністерства аграрної політики України.

Підприємство почало постачати до країн Європейського союзу солодковершкове масло 82,5% жирності (вагове по 25 кг та фасоване по 180 г), а також сухе знежирене молоко (1,5% жирності).

"Отримання єврономера — це надзвичайно важлива подія для нашого підприємства. Це результат системної роботи всього колективу, і водночас — нова можливість для розвитку та зростання. Наявність єврономера підтверджує, що продукція ХМСБ відповідає всім вимогам якості, безпечності та виробничої гігієни, встановленим для ринку ЄС. Ми раді, що зможемо представляти українську молочну продукцію на полицях країн ЄС і доводити якість нашої роботи вже на міжнародному рівні", — зазначив Сергій Сакін.

Перші експортні поставки вже відбулися: 14 квітня 2025 року підприємство відвантажило першу партію продукції — 20 тонн вагового масла. Наступне відвантаження заплановане на 29–30 квітня.

Крім того, вже законтрактована одна машина сухого знежиреного молока, яку також найближчим часом буде відправлено європейському партнеру.

"Ми налаштовані розширювати нашу присутність на європейському ринку. Цей крок — не лише для нашої компанії, а для всієї галузі: ми показуємо, що українська молочна продукція може бути частиною європейського ринку на рівних умовах. Це наш шлях євроінтеграції", – додав директор Хмельницької маслосирбази.

Він також відзначив, що запити на продукцію вже надходять із Болгарії, Польщі, Нідерландів, Німеччини, а найбільш перспективними ринками ХМСБ, на додачу до вище названих країн, вважає також країни Балтійського регіону.