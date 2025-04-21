Не так, як зазвичай: де можуть поховати Папу Римського Франциска

Франциск мав певні побажання щодо свого похорону

У понеділок, 21 квітня, помер глава Католицької Церкви у світі Папа Римський Франциск. Понтифік певний час перебував у лікарні, де лікував бронхіт, однак згодом його стан погіршився. Папі було 88 років.

"Телеграф" розкаже, де можуть поховати Папу Римського, і які розпорядження він давав щодо свого похорону.

Де можуть поховати Папу Франциска

У 2024 році понтифік зазначав, що треба заздалегідь готуватися до свого відходу. Він віддав розпорядження організувати спрощений похорон, що порушує кілька давніх традицій. Зокрема, Франциск заявив, що не хоче бути похованим разом зі своїми попередниками у Соборі Святого Петра.

Папа Римський не хотів бути похованим у Соборі Святого Петра, фото Getty Images

Зазвичай понтифіків ховають у Ватиканських гротах. Зараз там спочиває близько 100 пап, серед яких — Бенедикт XVI, попередник Франциска, який помер у 2022 році. Водночас Папа Римський забажав бути похованим у базиліці Санта-Марія-Маджоре у Римі. Це один із улюблених храмів Франциска, де зберігається ікона Діви Марії, яка захищає Рим.

Базиліка Санта-Марія-Маджоре у Римі, фото Getty Images

Франциск може стати першим папою протягом тривалого часу, якого поховають поза Ватиканом. У базиліці Санта-Марія-Маджор вже спочивають Пій V (1572), Сікст V (1590), Климент XIII (1605), Павло V (1621) і Климент IX (1669).

Є ще 9 пап, які спочивають не у Ватикані. Останнім понтифіком, який обрав бути похованим в іншому місці, був Лев XIII (1903 рік). Після нього священнослужителів Католицької Церкви ховали традиційно у Соборі Святого Петра.

Собор Святого Петра у Ватикані, фото Getty Images

Зазвичай пап ховають у трьох трунах, яку ставлять одна в одну. Першу виготовляють із кипариса, другу — із цинку, а третю — із в’яза. Однак Франциск заявив, що хоче спочивати в одній труні, зробленій з дерева та цинку. Також туди можуть покласти його рогіто — документ із 1000 слів, в якому йдеться про життя та правління понтифіка.

Папа Франциск розпорядився поховати його в одній труні, фото Getty Images

Повідомляється, що похоронне богослужіння за Папою Франциском відбудеться у Ватикані. Наразі невідомо, коли саме влаштують траурну церемонію.

Раніше "Телеграф" розповідав цікаві факти про життя Папи Римського Франциска, яких ви могли не знати. Окремі з них стосуються його попередніх робіт і вподобань.