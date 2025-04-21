Не зважаючи на скандал із плагіатом, міністр Лісовий може отримувати доплату від держави – проректор НУ "ОЮА"

Він став міністром у 2023 році

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, попри скандал із плагіатом може отримувати доплату від держави за звання доцента. У січні 2025 року Лісовий отримав 95 417 грн зарплати.

Про можливу доплату повідомив проректор Національного університету "Одеська юридична академія" з наукової роботи, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Мінас Аракелян. Він нагадав, що у 2012 році Оксен Лісовий захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. У травні 2023 року, після скандалу з плагіатом добровільно відмовився від наукового ступеня та визнав факт плагіату дисертації.

"Слідом за відмовою від наукового ступеня кандидата філософських наук, він мав би відмовитися і від вченого звання доцента, але досі цього не сталося. Адже наявність наукового ступеня кандидата наук була головною підставою присвоєння йому вченого звання доцента", — заявив Аракелян.

За його словами, Лісовий може незаконно отримувати всі ці роки значні кошти з державного бюджету за начебто науковий ступінь кандидата наук, а потім за звання доцента.

"При цьому, необхідно відзначити, що наявність у особи наукового ступеня та вченого звання дає право на отримання значних надбавок до посадового окладу (до 15%-науковий ступінь, до 25% вчене звання). Сума завданих збитків державі виходить за всі роки вельми і вельми значна, і це вже не тільки моральне і етичне питання, а в першу чергу, правове і оцінку йому можуть дати компетентні державні органи" – зазначив Мінас Аракелян.

Проректор наголосив, що Оксен Лісовий за своїми професійними та морально-діловими якостями не може очолювати МОН та приймати рішення про реорганізацію вишів. А тому колектив Одеської юракадемії буде й надалі всіма законними засобами відстоювати збереження вітчизняної освіти для майбутніх поколінь.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту "Телеграф" відправила запит до МОН щодо заробітної плати Оксена Лісового. У січні 2025 року Лісовий отримав 95 417 грн зарплати. 25% від цієї суми — 23 854 грн. Міністром він став у березні 2023 року, тобто 25 місяців тому. 25×23854 = майже 600 тисяч бюджетних гривень за незаконно отримане вчене звання. І це лише на посаді міністра. А доцентом він став ще у 2015 році.