Мартовская индексация. У некоторых пенсионеров сумма выплаты увеличится до 1500 гривен
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Пенсии могут увеличиться на 13-17%
В текущем году для украинских пенсионеров будет проведена индексация их выплат. Минимальная сумма повышения составит 100 гривен, а максимальная — 1500 гривен.
Как сказала народная депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная, индексация выплаты предусмотрена в марте. Однако о конкретных датах проведения индексации в Верховной Раде не говорят.
"Перерасчет скорректирует пенсионные выплаты. Если говорить о суммах, то минимальная индексация составит 100 гривен, максимальная — 1 500 гривен. Люди в возрасте от 70 до 80 лет имеют право на дополнительную прибавку от 300 до 570 грн. Что касается спецпенсий, то сейчас парламентский Комитет социальной политики работает над тем, чтобы выровнять и сбалансировать эти выплаты", — говорит она.
По словам аналитиков, индексация будет проведена на уровне инфляции — от 13 до 17%.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет пенсия, если женщина оформит ее в 2025 году при минимальной зарплате. Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.