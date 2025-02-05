Мартовская индексация. У некоторых пенсионеров сумма выплаты увеличится до 1500 гривен

Пенсии могут увеличиться на 13-17%

В текущем году для украинских пенсионеров будет проведена индексация их выплат. Минимальная сумма повышения составит 100 гривен, а максимальная — 1500 гривен.

Как сказала народная депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная, индексация выплаты предусмотрена в марте. Однако о конкретных датах проведения индексации в Верховной Раде не говорят.

"Перерасчет скорректирует пенсионные выплаты. Если говорить о суммах, то минимальная индексация составит 100 гривен, максимальная — 1 500 гривен. Люди в возрасте от 70 до 80 лет имеют право на дополнительную прибавку от 300 до 570 грн. Что касается спецпенсий, то сейчас парламентский Комитет социальной политики работает над тем, чтобы выровнять и сбалансировать эти выплаты", — говорит она.

По словам аналитиков, индексация будет проведена на уровне инфляции — от 13 до 17%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет пенсия, если женщина оформит ее в 2025 году при минимальной зарплате. Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.