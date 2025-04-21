Благословіння геїв, права жінок та висловлювання про секс. Чим запам'ятався Папа Франциск

Майбутній Папа був вихованцем українського священника Степана Чміля, який служив у Буенос-Айресі

Помер Папа Римський Франциск, який тривалий час серйозно хворів. Життя 88-річного понтифіка обірвалося у понеділок, 21 квітня.

Хорхе Маріо Берґольйо — таке імʼя Папа Римський Франциск мав до обрання, був обраний 266-м Папою Римським 13 березня 2013 року. "Телеграф" розповідає, чим запам'ятався понтифікат Папи Франциска. Його пріоритетом було "піти на екзистенційну периферію людства". З початку свого обрання він взяв курс на оновлення Католицької Церкви.

Чим запам'ятався Папа Римський Франциск

Обрав собі ім'я на честь святого Франциска Ассизького. Воно було використано вперше серед глав Ватикану.

Взагалі слово "вперше" супроводжувало понтифікат Франциска: він був першим Папою з Латинської Америки. Крім того, він став і першим в історії церкви римським єпископом, обраним з-поміж єзуїтів.

У 2022 році він став першим Папою за більш ніж століття, який поховав свого попередника. Папу Бенедикта, що помер у віці 95 років.

У 2019 році Папа Франциск змінив слова в молитві "Отче наш". У новій версії тексту, рядок "І не введи нас у спокусу" став звучати як "Не дай нам піддатися спокусі".

У 2021 році Папа Франциск випустив декрет, який розширив право жінок брати участь у церковних богослужіннях. Він дозволив жінкам прислужувати біля вівтаря, читати священні тексти на літургіях та роздавати причастя під час богослужіння.

Скандали під час понтифікату Папи Римського Франциска

Сексуальні злочини священників

Час від часу католицьких священників звинувачують у сексуальних злочинах. Франциск скасував "папську таємницю", що покривала подібні справи, і змусив єпископів відповідати за замовчування.

Благословення для одностатевих пар

У 2023 році понтифік ухвалив декларацію, якою дозволив священникам благословляти одностатеві пари, що є значним прогресом в питаннях ЛГБТ у римо-католицькій Церкві. Це було дуже неоднозначно сприйнято у церковному середовищі, адже ставлення до одностатевих стосунків у Церкві дуже жорстке.

Секс та вино — дари Божі

Франциск називав сексуальне задоволення "даром Божим", який слід цінувати. При цьому, наголошував він, треба "захищати любов". Церква визнає подружню близькість даром Бога, проте його слова викликали збурення у деяких традиціоналістів.

Крім того, Папа Франциск називав даром від Бога також вино. Ці слова пролунали під час приватної аудієнції з італійськими виноробами.

За день до смерті Франциск зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Фото: vaticannews.va

Роль жінок у суспільстві та Церкві

Папа Франциск зазнав різкої критики в одному з католицьких університетів у Бельгії за його позицію щодо ролі жінок. Франциск виступив із промовою в університеті з нагоди 600-річчя навчального закладу, після закінчення виступу студенти та викладачі поставили питання про роль жінки в Католицькій церкві.

Папа наголосив, що Церква не управляється як корпорація. "Жінка… це дочка, сестра, мати, так само як чоловік це син, брат, батько", — сказав він. Папа також описав жінок, які мають "родючий прийом, турботу і життєву відданість".

В університеті розкритикували його погляди. Там позицію Франциска назвали "детермінованою та редуктивною", оскільки в сучасному світі, і в церкві теж, жінка може і повинна займати важливіше місце, ніж у тіні та на задвірках.

Раніше "Телеграф" публікував цікаві факти про Папу Франциска. У молоді роки він працював прибиральником і викидайлом у клубі.