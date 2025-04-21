Путін "освічена людина", а українці повинні "пробачити": що говорив Папа Франциск про війну в Україні та росіян

Його висловлювання часто викликали обурення українців

Папа Римський Франциск, який помер у понеділок, 21 квітня, неодноразово висловлював глибоку стурбованість війною в Україні. У своїх зверненнях понтифік закликав до негайного припинення бойових дій, наголошував на стражданнях цивільного населення, зокрема дітей, закликав до "сміливих жестів" для досягнення справедливого миру. Проте, деякі його слова в українців викликали обурення і відразу.

Франциск неодноразово говорив про готовність Ватикану до посередництва у мирних переговорах між Україною та Росією, проте ні одного разу не назвав Путіна диктатором (ба більше — "освіченою людиною"), а росіян називав "спадкоємцями великої Росії".

Що говорив Папа Франциск про війну, Путіна і росіян

Навесні 2022 року Папа Римський охарактеризував свої стосунки з Патріархом Кирилом як "дуже хороші". В той самий час глава РПЦ благословляв насильство проти українців. Пізніше понтифік також назвав російську пропагандистку Дар’ю Дугіну, яку, за повідомленнями, було вбито в Росії, "невинною жертвою".

Як повідомляв Vatican News, Папа Римський звертався до Путіна із закликом "зупинити спіраль насильства та смерті" в Україні, а Володимира Зеленського закликав бути відкритим до "серйозних мирних ініціатив". Це було тоді, коли російські ракети атакували українські міста.

"Мій заклик насамперед звернений до президента Російської Федерації, із благанням його зупинити, також і з любові до свого народу, цю спіраль насильства та смерті. З іншого боку, засмучений величезними стражданнями українського населення внаслідок зазнаної агресії, скеровую такий же сповнений довіри заклик до президента України бути відкритим на серйозні мирні пропозиції", — сказав понтифік у жовтні 2022 року.

Зеленський з Франциском у травні 2023 року. Фото: president.gov.ua

У листопаді Франциск знову опинився в центрі скандалу через свою заяву. У той час як Росія продовжує щодня вбивати українців, понтифік висловив "глибоку повагу до російського гуманізму". Він зазначив, що росіянам "не властиво проявляти жорстокість".

"Мене вражає – і тому я вживаю слово "багатостраждальна" – та жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо… тому, що російський народ – це великий народ".

Крім цього, він висловив захоплення творчістю російського письменника Федора Достоєвського, називаючи його "вчителем людства і великим гуманістом".

"Достатньо згадати Достоєвського, який досі надихає, надихає християн до осмислення християнства. У мене велика прихильність до російського народу, як і велика прихильність до українського народу". "Достоєвський писав: "не бійтеся гріха людей, любіть людину і в гріху її, бо це вже подоба Божої любові і є верх любові на землі".

У березні 2023 року в інтерв'ю швейцарсько-італійській телерадіокомпанії RSI Франциск сказав, що готовий до розмови з президентом Росії.

"Я б говорив з ним так само чітко, як я говорю на публіці. Він освічена людина. На другий день війни я був у російському посольстві при Святому Престолі, щоб сказати, що готовий поїхати до Москви, якщо Путін залишить мені вікно для переговорів. Лавров написав мені, що дякую, але зараз не час. Путін знає, що я доступний".

У серпні він неоднозначно висловився про надання Заходом військової допомоги Україні. Він назвав її "не креативною" і заявив, що Європа має шукати сміливіші шляхи для припинення війни, але які саме — не уточнив.

"Куди ти пливеш, Європа, якщо не показуєш світові шляхи миру, креативні шляхи для того, щоб покласти край війні в Україні та багатьом іншим конфліктам, що викликають стільки кровопролиття?".

Також понтифік називав росіян "нащадками великої Росії". Свою заяву Франциск зробив під час виступу з відеозв’язку перед католицькою молоддю у Санкт-Петербурзі.

"Ви — нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури і великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої матінки Росії, крокуйте вперед з цим".

У вересні Папа заявив, що інтереси війни в Україні не виходять за межі лише російсько-українського конфлікту. На його переконання, у цій ситуації також присутній фактор торгівлі зброєю.

"Мені здається, що інтереси у цій війні не тільки пов’язані з українсько-російською проблемою, а з продажем зброї, торгівлею зброєю. Ми не повинні грати в ігри з мученицькою смертю цього народу. Ми маємо допомогти їм вирішити речі… Я зараз бачу, що деякі країни рухаються назад, не хочуть давати (Україні) зброю. Починається процес, у якому мученик безумовно буде український народ, і це неприємно".

Франциск у січні 2025 року. Фото: Getty Images

У березні 2024 року Франциск порадив Україні мати "відвагу білого прапора". За його словами, Україні варто було б домовитись про припинення війни.

"Я вважаю, що найсильнішим є той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має мужність "білого прапора" та веде переговори".

У лютому 2025 року понтифік закликав українську молодь "пробачати" та "будувати мир через діалог". Про це писав Vatican News.

"Прощення — це одна з найважчих речей. Це важко для всіх, навіть для мене. Але мені допомагає ця думка: "Я повинен прощати так, як мені пробачили". Кожен із нас повинен пам’ятати, як ми були прощені. Мистецтво прощення не є легким, але ми повинні йти вперед і завжди прощати".

Нагадаємо, що після смерті Франциска через 15–20 днів конклав має обрати нового Папу. "Телеграф" писав, коли будуть обирати нового Папу Римського.