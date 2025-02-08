Сколько нужно иметь стажа и зарплаты, чтобы в 60 лет получать 6 тыс грн пенсии

Чтобы иметь достойную пенсию, необходимо получать достаточно высокую зарплату

На размер пенсионных выплат в Украине может повлиять не только страховой стаж, который был наработан, но и заработная плата. Если она была небольшой, то и выплата на отдыхе будет такой же.

Кто из украинцев, получающих зарплату в 16 тысяч гривен, может ожидать пенсии в более чем 6 тысяч гривен в 2025 году, рассказал "Телеграф". Для этого был использован пенсионный калькулятор.

Итак, согласно подсчетам, если мужчина в 2025 году решил оформить пенсию в 60 лет, его страховой стаж составляет 35 лет, а заработная плата не превышала 16 тысяч гривен, то в феврале он рассчитывает на выплату в 6135 гривен

Эта сумма актуальна на общих условиях оформления выплаты без учета льготных категорий населения — почетный донор, дети войны и т.д.

Напомним, что в Украине в марте ожидается повышение пенсий, когда проведут плановую индексацию. В указе от Министерства социальной политики Украины указано, какой коэффициент будет применен для перерасчета.

Ранее "Телеграф" писал, что у некоторых пенсионеров сумма выплаты может вырасти на 1500 гривен.