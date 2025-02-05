В Україні проіндексують пенсії: у Кабміні назвали терміни

Точний відсоток підвищення поки не оголошений

Українські пенсіонери отримають проіндексовані пенсії з 1 березня 2025 року. Уряд має достатньо коштів для забезпечення всіх соціальних виплат населенню.

Фінансування передбачене також для надання субсидій протягом зимового періоду. Про це Денис Шмигаль заявив на засіданні РНБО.

За його словами, індексація пенсійних виплат відбудеться відповідно до рівня інфляції, як це визначено законодавством. Проте, точний відсоток підвищення наразі не оголошено.

Фінансові ресурси для соціальних виплат узгоджені з міжнародними партнерами – Європейським Союзом, Світовим банком та Міжнародним валютним фондом.

"Ми знаємо, де брати ці гроші. Вони уже сплановані з ЄС, Світовим банком, МВФ та іншими партнерами", — сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр підтвердив, що держава забезпечить усі заплановані виплати бюджетникам, зокрема працівникам освіти та медицини. Першочергово фінансуватимуться оборонні потреби країни.

Крім того, глава Уряду повідомив, що дефіцит державного бюджету цього року становить 38,5 мільярда доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про найбагатшого пенсіонера в Україні. Стало відомо хто це і скільки отримує.