Индексации в марте быть. Насколько вырастут пенсии у украинцев

Окончательный коэффициент повышения выплат должно определить Минсоцполитики

В 2025 году в марте в Украине должна состояться индексация пенсий. Был озвучен предварительный размер коэффициента повышения выплаты, однако окончательный показатель должно установить Министерство социальной политики в течение февраля.

Предыдущий размер повышения с 1 марта — 10%. Об этом идет речь в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины.

В этом документе указано, что 44,7 млрд гривен, которые определены постановлениями Кабинета министров, предусмотрены для индексации пенсионных выплат и дополнительных мер повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения. То есть это единственный механизм повышения выплат и другого в течение 2025 года не планируется.

"Учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Однако точный размер индексации должно установить Минсоцполитики в этом месяце, а именно тогда, когда станет известен размер зарплат в Украине для назначения пенсий в 2024 году.

Ранее "Телеграф" писал, что индексация пенсий в Украине будет, но о точном проценте повышения пока неизвестно.