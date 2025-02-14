Можно ли заработать больше гривны, если купить доллар в банке, а продать в обменнике

Такой способ не принесет дополнительных поступлений

Обмен валют — это способ не только получить нужную валюту, но и заработать на курсовой разнице. Например, 1000 долларов, которые были куплены 10 лет назад, обменять в 2025 году.

Однако можно ли заработать на разнице курсов в Украине в течение одного дня, разбирался "Телеграф". Для этого мы использовали данные из Минфина.

Если 14 февраля 2025 года украинец пришел в банк, например, "Приватбанк" и собирается купить 100 долларов, то банк продаст их за 4195,0 гривны. В "Ощадбанке" гражданину необходимо отдать 4199,0 гривны, а в "ПУМБ" — 4210,0 гривен.

Приобретя 100 долларов, человек решил продать их в обменниках. Некоторые обменники, покупая американскую валюту, готовы украинцу заплатить 4180,0 гривен или 4165,0 гривны в зависимости от места расположения пункта обмена валюты.

То есть, с помощью такого варианта "заработка" украинец не получит дополнительных денег, а даже потеряет, ведь банки продают валюту дороже, чем обменники ее покупают.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о можно ли собрать на ноутбук, если бросить курить на год.