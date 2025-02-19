Можно ли быстро накопить на айфон, если ежедневно откладывать по доллару

Иногда отложения могут растянуться на 4 года

Чтобы иметь ноутбук через год, каждый день можно откладывать по маленькой сумме, равной пачке сигарет. Но сколько нужно собирать дней, например, на айфон, если сумма отложений уменьшится до одного доллара.

Сейчас айфоны могут стоить более 60 тысяч гривен, согласно предложениям в "АЛЛО". Мы возьмем три первых из самых популярных – iPhone 16 Pro Max, 16 Pro и 15.

Если остановиться на айфоне, который стоит 63 999 гривен, то украинцу ежедневно по 1 доллару (по состоянию на 19 февраля 2025 года это 41,75 гривны) необходимо откладывать в течение 1533 дней, что равняется 4 годам и 2 месяцам.

Что касается второго варианта, то там необходимо собирать 1389 дней. То есть 3 года и 8 месяцев.

Если выбор стал на третьем товаре, то накапливать придется 898 дней — 2 года и 4 месяца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько можно собрать, если ежедневно откладывать по 5 долларов, что равняется около 200 гривнам. За определенный период времени украинец может получить неплохую финансовую подушку. Суммы были высчитаны за месяц, год, 10 и 50 лет.