Чи потрібно повідомляти ТЦК про своє працевлаштування

Юрист пояснив, як повідомити про зміну особистих даних дистанційно

Військовозобов’язані громадяни, які змінюють місце роботи, зобов’язані повідомляти про це територіальний центр комплектування (ТЦК). Однак не лише сам працівник має виконати цю вимогу — підприємства також зобов’язані передавати відповідну інформацію.

Про це розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA". За його словами, повідомлення до ТЦК мають подавати обидві сторони – і роботодавець, і військовозобов’язаний працівник.

"Підприємство повинно повідомити ТЦК про прийняття вас на роботу. Проте правила військового обліку містять ту ж саму норму і щодо військовозобов'язаного", — зазначив юрист.

Як військовозобов’язаний має повідомити ТЦК

Фахівець радить особисто звернутися до територіального центру комплектування протягом тижня після працевлаштування. Однак якщо такої можливості немає, можна надіслати заяву поштою.

У заяві потрібно зазначити зміну робочого місця та пояснити, що через відсутність швидкого запису в електронну чергу ви виконуєте правила військового обліку та інформуєте ТЦК про зміну персональних даних.

Нагадуємо, що протягом семи днів призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні повідомляти ТЦК про зміну особистих даних. Це стосується інформації щодо:

сімейного стану;

адреси проживання (перебування)

номерів телефону;

адреси електронної пошти (за її наявності),

отримання освіти;

отримання нової посади.

За порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність. Проте застосування штрафу залежить від наявності або відсутності відповідної інформації у державних реєстрах.

Раніше "Телеграф" писав, як поліція розшукує чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Правоохоронці встановлюють місцеперебування таких осіб та доставляють їх до найближчого ТЦК для з’ясування обставин.