Безкоштовно полікували зуби вже тисячі військових і ветеранів: МОЗ назвав цифру і похвалив програму

Доступним є протезування та лікування, проте до програми все ж залишаються побажання

Міністерство охорони здоров’я України розповіло "Телеграфу", скільки осіб змогло скористатися програмою безкоштовних стоматологічних послуг для захисників і захисниць за 2024 рік та скільки це коштувало державі.

У цій програмі беруть участь 477 стоматологій (як комунальних, так і приватних). Вони полікували зуби 26 114 особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (як військовим, так і ветеранам):

медичні послуги із зубопротезування надані 7910 особам на загальну суму 87 523 127,00 грн ;

на загальну суму ; медичні послуги із надання планової стоматологічної допомоги надані 18 204 особам на загальну суму 74 859 472,00 грн.

Загалом на лікування витрачено 162 382 599,00 грн — сто шістдесят два мільйони триста вісімдесят дві тисячі п’ятсот дев’яносто дев’ять гривень.

"У зв'язку з позитивним результатом проекту, його реалізація продовжена у 2025 році, а також розширена на надання медичної послуги із здійснення забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців та інших осіб на випадок втрати репродуктивної функції при виконанні обов’язків із оборони держави, захисту Вітчизни та інших покладених на них обов’язків відповідно до законодавства", — додали в МОЗ.

Також у 2025 році Кабмін підвищив вартість наданих медичних послуг одному пацієнту (гроші держави, які може витратити людина на своє лікування в стоматології за цією програмою). Зубопротезування коштує максимум 34966,19 гривні, планова стоматологічна допомога — максимум 24 952,54 гривні. До цього розцінки становили 14 984 грн та 24 952 грн відповідно.

Нагадаємо, в Україні існує державна програма, яка забезпечує безоплатні стоматологічні послуги для військових та ветеранів. Вона передбачає, що за кожним військовим закріплена чималенька сума, яку він на рік може витратити на стоматологію. Станом на зараз, як зазначалося вище, це 35 тисяч гривень на протезування й 25 тисяч гривень на лікування.

Однак у програмі є багато "підводних каменів" та нюансів: ці кошти можна витратити не на все. Також існує специфічне правило: пацієнт не може доплатити кошти із власної кишені у випадку "переліміту" вартості послуг із зубопротезування. Не можна також встановити імплант, а не протез, хоча це є поширеною проблемою серед захисників.

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