Одинокая мать с одним ребенком. Сколько она получит помощи

Есть определенные требования, при котором сумма выплаты составит чуть больше 2500 гривен

Одинокие матери в Украине имеют право на денежную помощь от государства. Сумма зависит не только от количества детей в семье и их возраста, но и среднемесячного дохода и прожиточного минимума.

Помощь также будут назначать и для украинки, которая воспитывает одного ребенка, однако при одном важном условии. Чтобы вычислить сумму выплаты, "Телеграф" использовал специальный калькулятор на сайте "Пяточок".

Мать, воспитывающая одного ребенка до 6 лет, может получить денежную помощь в 2563 гривен от государства, однако при условии, если ее доход за полгода составляет 0 гривен.

При этом в семье не должно быть детей школьного возраста или студентов, от 18 до 23 лет.

Напомним, что такая выплата назначается матери до достижения ребенка 18 лет. Однако если он будет учиться на дневном отделении в школе, ПТУ, колледже, техникуме, институте, тогда помощь будет выплачиваться до окончания детьми учебного заведения, но не дольше чем до 23 лет.

Ранее "Телеграф" писал о том, какой будет выплата для одинокой мамы, воспитывающей детей дошкольного возраста.