Не лише Медведчук: штучний інтелект назвав, кого б Путін міг обрати для "тимчасового управління" в Україні

Нейромережа оцінює ці заяви глави РФ як політичний маневр, а не реальний план

"Тимчасове управління" в Україні "під егідою ООН, США, європейських країн і наших партнерів" — це нова ідея, якою поділився глава Росії Володимир Путін. Цього не станеться, адже це суперечить як українській Конституції, так і волі українців. Але Путін, якби його "забаганка" реалізувалася, хотів би поставити на чолі України свою маріонетку.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту, кого б Путін міг обрати для "тимчасового управління" в Україні. Нейромережа назвала кілька варіантів на основі попередніх заяв та дій Путіна та його політичних інтересів.

ШІ зазначив, що глава РФ неодноразово демонстрував прагнення встановити в Україні контрольовану Росією владу, яка б дала змогу досягти його геополітичних цілей. Путін прагне послабити суверенітет України та інтегрувати її в російську сферу впливу. Його пропозиція про "тимчасове управління" під егідою ООН та "низки країн" (імовірно, включно з Росією та її союзниками) виглядає як спроба легітимізувати втручання у внутрішні справи України під виглядом міжнародного процесу.

Які фігури Путін хотів би бачити у такому "управлінні"

Лояльні до Росії: Це можуть бути політики, які раніше співпрацювали з РФ та ті, які раніше виступали за "нейтральний" курс України. Наприклад, Путіну підійшов би колишній політик з "Опозиційної платформи — За життя", зокрема Віктор Медведчук, відомий своїми давніми стосунками з російською адміністрацією.

Колишні українські політики з проросійськими поглядами: також в інтересах Путіна, щоб на чолі України стали такі люди, як Микола Азаров (колишній прем'єр-міністр України), чи інші ексчиновники часів колишнього президента України Віктора Януковича, які втекли до Росії після 2014 року. Вони стали б зручними маріонетками Путіна, адже лояльні до нього та мають досвід роботи в Україні.

Представники окупованих територій: Путін міг би спробувати просунути у "тимчасове управління" когось із "лідерів" так званих "ДНР" чи "ЛНР". Йдеться про Дениса Пушиліна (окупаційний "глава" окупованої частини Донецької області) чи Леоніда Пасічника (окупаційний "глава" окупованої Луганщини). Це легітимізувало б окупаційні адміністрації в очах міжнародної спільноти.

Нейромережа зазначає, що конкретні імена назвати важко, але мета Путіна очевидна — "тимчасове управління" мало б слугувати інструментом для встановлення маріонеткового уряду. За задумом Кремля, він би провів "вибори" під контролем Росії та обрав президента зручного для Путіна. Ним міг би стати, наприклад, Юрій Бойко (український проросійський політик, народний депутат України VI, VIII та IX скликань. Ексочільник депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді, створеної з колишніх членів ОПЗЖ).

ШІ робить висновок, що пропозиція Путіна про "тимчасове управління" в Україні виглядає як політичний маневр, а не реальний план, адже Україна та її союзники не погодяться на таке втручання. Тому це, швидше, риторика для внутрішньої російської аудиторії та тиску на Захід, ніж реалістичний сценарій, вважає нейромережа.

Путін прагне "тимчасового управління" в Україні — що відомо

Під час візиту до північного порту Мурманська Путін заявив, що в Україні може бути запроваджено "тимчасову адміністрацію". Нібито для того, щоб забезпечити проведення виборів і підписати угоди для завершення війни.

"В принципі, звичайно, в Україні може бути введена тимчасова адміністрація під егідою ООН, США, європейських країн і наших партнерів. Це було б для того, щоб провести демократичні вибори і привести до влади дієздатний уряд, який має довіру народу, а потім почати з ним переговори про мирний договір", — сказав Путін морякам в порту.

Як повідомляв "Телеграф", представник адміністрації президента США Дональда Трампа відповів на цю ідею Путіна. Він наголосив, що правління в Україні визначається її конституцією та народом країни.