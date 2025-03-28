Про Україну в НАТО можна остаточно забути? Адмірал НАТО пояснив поточні настрої в альянсі

НАТО підтвердило майбутнє членство України, але не у найшвидшому майбутньому

Членство України в НАТО зараз не є частиною мирних переговорів. Пріоритет для міжнародної спільноти – досягнення справедливого та стійкого миру. Водночас питання вступу України до НАТО залишається актуальним, хоча наразі воно не розглядається у рамках переговорного процесу.

Так вважає голова Військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Про це він розповів в інтерв’ю для РБК-Україна.

На саміті у Вашингтоні 2023 року Альянс підтвердив свою відданість майбутньому членству України. Однак жодних домовленостей, які б гарантували автоматичний вступ після завершення війни, не існує та не існувало.

Адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що членство України в Альянсі можливе в майбутньому за умови виконання всіх необхідних критеріїв. Серед них – відповідність стандартам НАТО, зацікавленість самої України та одностайна підтримка всіх країн-членів.

Таким чином, питання вступу України до НАТО не зняте з порядку денного остаточно. Його подальший розгляд залежатиме від розвитку подій на фронті, політичних рішень та позиції країн Альянсу.

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