Є загроза для Куп'янська? Росіяни невпинно просуваються на фронті, що там відбувається (карта)

За минулу добу відбулось 209 боєзіткнень

Ситуація на фронті на 1129-й день повномасштабної війни з Росією залишається важкою. Армія РФ за 27 березня просунулась у трьох населених пунктах.

Про це повідомляє DeepState. Ресурс також показав, як виглядає карта боїв станом на 28 березня.

"Ворог просунувся біля Катеринівки, Пантелеймонівки та Орлянського", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть у Генштабі

Станом на 08.00 28 березня у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби відбулось 209 боєзіткнень. Найбільше штурмів на Покровському напрямку.

На Куп’янському напрямку відбулося 26 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки, Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Надія, Колодязі, Мирне, Ямполівка та у бік Новосергіївки, Нового, Ольгівки, Дронівки, Григорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах Кримського, Озарянівки, Курдюмівки, Торецька та в напрямках Диліївки, Леонідівки, Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка та у бік Малинівки і Новоолександрівки.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 22 авіаудари, скинувши при цьому 25 керованих авіаційних бомб, здійснив 382 обстріли, 26 з них — із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія атакувала Херсон. Є влучання.