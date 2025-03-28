"Туалетних" висоток не буде? В Київраді хочуть виправити те, що самі накрутили

Депутатам запропонують виправити ситуацію з земельними махінаціями

На черговому засіданні Київської міської ради, призначеному на 3 квітня, депутати мають визначитися з кількома об’єктами, що фігурують в земельному скандалі. Це ділянки, право на які отримували фірми за класичною "туалетною схемою". Попри розголос влада не поспішала виправляти порушення закону, але операція силовиків з викриття корупціонерів, здається, не лишила більше шансів на зволікання.

"Телеграф" вивчив перелік проєктів рішення, які мають скасувати сумнівні оборудки зі столичною землею.

Скандальну ділянку під парковкою лишать за громадою

До історії навколо виділення у Солом'янському районі більш ніж 1 гектара землі влітку 2024 року ТОВ "Смарт Пропертіз" привертали увагу як представники громадськості, так і депутатського корпусу Київміськради. Претендувати на землю за адресою вул. Академіка Шалімова (колишня Героїв Севастополя), 23-В, як повідомлялось, фірма змогла, бо нібито мала у власності за вказаною адресою нежитлову будівлю площею 72,4 кв. метра. І щоб обслуговувати цю "нерухомість" попросила у столичної влади ділянку в рази більшу. Але ні посадовців, ні більшість народних обранців це не здивувало й запит вони погодили (рішення № 1723/9689 було ухвалено 4 липня 2024 року).

Як наголошувала депутатка міськради Вікторія Пташник, проблема полягала в тому, що в такій кількості столичну землю варто було б віддавати лише через аукціон. Проте, у конкретному випадку мали місце й інші проблеми, а саме те, що на ділянці багато років розташовувалась автостоянка на 378 паркомісць, що приносила кошти до бюджету столиці. До того ж будівництво на її місці житлового комплексу з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури навряд чи доречне, адже поблизу розташована магістраль, а під землею в колекторі тут протікає річка Либідь.

ТОВ "Смарт Пропертіз" отримало за "туалетною схемою" велику ділянку, що зараз займає стоянка

Та попри всі спроби оскаржити рішення такі пропозиції в Київраді ігнорували аж до весни цього року. І тільки 13 березня був зареєстрований проєкт рішення №234, який має визнати недійсним минулорічний документ, за яким земля відійшла ТОВ "Смарт Пропертіз".

Показовий момент, що в пояснювальній записці до проєкту рішення зазначається, що міській раді стало відомо про порушення, а саме "самочинність будівництва нежитлової будівлі літ. А площею 72,4 кв. метри на вул. Героїв Севастополя (нинішня назва Академіка Шалімова), 23-В у Солом’янському районі міста Києва, що за правилами статті 376 ЦК України не породжує право власності на нього" тільки після отримання позовної заяви від Київської міської прокуратури. Хоча саме столичні посадовці долучились до того, щоб більш ніж 1 гектар землі потрапив до приватних рук, про це свідчать перемовини учасників "туалетних схем", оприлюднені НАБУ.

Заплатила 3 мільйони за занедбану будівлю з прицілом на землю

Відкрила очі прокуратура представникам столичної влади й на ще один приклад класичної "туалетної схеми", коли під невелику будівлю, часто реальну вбиральню, приватні фірми отримували в користування значні за площею земельні ділянки. Йдеться про передачу в оренду на 10 років ТОВ "Кінгста" 0,0994 га (кадастровий номер 8000000000:72:012:0007) за адресою вул. Адама Міцкевича, 1-А. Рішення № 128/9936 ухвалене 19 вересня минулого року. І в цьому випадку підставою стала наявність на ділянці власності фірми – нежитлових приміщень №№1-7 та підвалу (літ. Б) загальною площею 104,3 кв. метра. Цю нерухомість до статутного фонду ТОВ передала фізична особа-підприємець Валентина Федорук, коли стала бенефіціарним власником "Кінгсти".

А придбала дана фізична особа-підприємець нежитлові приміщення, що були на балансі спеціального водогосподарського комунального підприємства "Київводфонд", на аукціоні. Він був проведений в рамках малої приватизації влітку 2023 року. За даними Prozorro.Продажі, лот мав початкову ціну 1 млн 374 тис. гривень. Змагалися за нього два ФОПи – Максим Савченко та Валентина Федорук. Остання перемогла з ціною 3 млн 106 тис. гривень, ці кошти сплатила, тож стала власницею майна.

Такі фото супроводжували продаж лоту "нежитлові приміщення" на аукціоні

Наразі до Київської міської ради був поданий проєкт рішення №233, яким пропонується визнати недійсним аналогічний документ про передачу ділянки на вул. Адама Міцкевича, 1-А в оренду ТОВ "Кінгста" та розірвати укладений договір оренди. Паралельно з цим Солом'янська прокуратура м. Києва намагається в судовому порядку добитися повернення цієї землі у власність громади столиці. Відповідний позов знаходиться на розгляді Господарського суду міста Києва. При цьому прокуратура наполягає, що рішення Київської міськради про передачу спірної ділянки в оренду треба визнати незаконним, договір, укладений на його підставі з приватною фірмою, – недійсним та одночасно припинити державну реєстрацію права оренди. При цьому через несплату судового збору в повному обсязі позовну заяву до усунення недоліків було залишено без руху.

У депутатів є шанс розібратися з забудовою на Оболоні і Печерську

Ще одну "туалетну схему" намагались реалізувати у Печерському районі столиці. Тут по вул. Михайла Бойчука (раніше Кіквідзе), 34-Д під нежитлову будівлю (літ. 1-А) площею 60,6 кв. м. громадянин Іван Довгорук отримав в оренду 0,0846 га. В планах у нього було, принаймні так заявлялось в обґрунтуванні необхідності виділення ділянки, "будівництво та обслуговування будівель торгівлі". Фактично ж на цьому місці, як повідомляв голова громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, знаходиться МАФ. До речі, про порушення у цьому випадку, а саме, що ділянку передали в оренду "позаконкурсною процедурою для цілей, які не пов’язані з експлуатацією та обслуговуванням вказаного майна, а власне розмір земельної ділянки значно перевищує площу (в 13,9 раза – Авт.) об’єкта нерухомого майна, на ній розташованого" в міській раді дізнались від активіста. Це вказано в преамбулі проєкту рішення, зареєстрованого під №235. В ньому міститься пропозиція визнати недійсним документ про передачу в оренду землі киянину.

Під обслуговування МАФа громадянин Довгорук запросив велику ділянку

І вже на цьому тижні в Київській міській раді зареєстрований проєкт рішення (№ 263), яким має бути скасована зміна цільового призначення ділянки по вул. Автозаводський, 72-А, що на Оболоні. Тут розташовані тимчасові споруди – "павільйони та контора", але їх власник – ТОВ "Дорадо" (зараз належить громадянину Греції Бумбарасу Пантелісу — власнику будівельної компанії "Гефес" — найбільшому забудовнику Одеси), – вирішило, що може реконструювати це майно "в житловий комплекс з вбудовано-прибудованими об'єктами ринкової інфраструктури". Київрада дала на це добро, але при цьому традиційно погодила виділення в оренду 0,8621 га землі, що в 8 разів більше площі нерухомості, зареєстрованої на приватну фірму.

І ще з однією ділянкою неподалік Оболонської набережної мають визначитися депутати. Ще у 2021 році ТОВ "Сан-Сігма" отримало в оренду 0,32 га землі нібито для експлуатації та обслуговування поливочної станції, розташованої за адресою просп. Володимира Івасюка (раніше Героїв Сталінграда), 8-А (літера "Б"). А насправді, як з’ясували активісти, фірма, що пов'язана з будівельною компанією колишнього народного депутата Володимира Зубика, планувала зведення 25-поверхового будинку.

Так виглядали плани забудовника на ділянку в середині житлової забудови на Оболоні

Наразі в документах фігурує "багатофункціональний комплекс" при цьому ТОВ спроєктувало його за розмірами вдвічі більшими (937,6 кв. метрів замість 465,5 кв. метрів) ніж наявна технічна будівля, з цільовим призначенням, що не відповідав заявленому. Тож фактично товариство з обмеженою діяльністю готувалось до нового будівництва готелю, а не заявленої реконструкції технічної споруди. Проєкт рішення Київської міської ради №264 пропонує відкликати відповідне рішення попередніх років і розірвати договір оренди з ТОВ "Сан-Сігма".

Два проєкти сперечатимуться за найкращий варіант нового порядку

Крім точкового виправлення помилок, які наробили посадовці КМДА та Київської міської ради з виділенням землі, депутатам на черговому засіданні сесії будуть запропоновані й рішення, що мають запобігти корупції надалі. Один з таких проєктів (реєстраційний номер 119), як повідомляв "Телеграф", розробили депутати Вікторія Пташник та Дмитро Білоцерковець. Його мета – встановлення чітких і прозорих процедур ухвалення рішень, що регулюють набуття та припинення прав на комунальну землю. Це має запобігти корупції та сприяти ефективному управлінню землями комунальної власності, вважають його автори. Наразі міський голова Віталій Кличко погодив цей проєкт рішення як невідкладний, але є в рядах депутатів й охочі його заблокувати – про це повідомляла Вікторія Пташник.

При цьому представники партії "Слуга народу" у Київській міській раді – Микола Конопелько, Євген Кузьменко, Андрій Вітренко та Лілія Пашина – зареєстрували альтернативний проєкт рішення. Нібито з такою ж благою метою, як запобігання зловживанням. Натомість Управління захисту прав та інтересів територіальної громади міста Києва у своєму висновку достатньо критично відгукнулось про документ. Наприклад, на пропозицію авторів проєкту рішення делегувати повноваження з розробки окремих видів землевпорядної документації Департаменту земельних ресурсів, фахівці Управління повідомили, що це може призвести до оскарження відповідних дозволів у суді. Адже їх надання відповідно до Земельного кодексу належить виключено до повноважень органів місцевого самоврядування. З урахуванням як змістовних, так і технічних неточностей висновок про проєкт рішення був таким: "у запропонованому вигляді він не відповідає зазначеним вище нормам закону та практиці Верховного Суду та потребує суттєвого доопрацювання".

Чи встигнуть доопрацювати документ "Слуги народу" та переконати більшість, що саме їхній варіант вартий ухвалення, чи сесійна зала проголосує за порядок Пташник-Білоцерковця стане відомо вже за тиждень."Телеграф" слідкуватиме за перебігом сесії Київської міської ради та повідомить й про рішення щодо "туалетних схем".

Як повідомляв "Телеграф", наразі підпису президента очікує скандальний закон №12089, який має нібито захистити "добросовісного набувача" майна, але активісти побоюються, що документ матиме зворотний ефект і дозволить легалізувати незаконну приватизацію землі у межах лісового фонду, прибережних смуг водойм тощо.