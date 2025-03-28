У 19 років був найбагатшим депутатом Краматорська: як виглядає старший син скандальної Королевської

Ростислав разом із батьками поїхав за кордон

Колишня народний депутат України Наталія Королевська, яка "проштовхнула" до Верховної Ради свого чоловіка Юрія Солода, допомагала збудувати політичну кар’єру й своєму старшому синові Ростиславу. У 19 років, не маючи вищої освіти, молодий чоловік став депутатом міської ради Краматорська в Донецькій області.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає старший син ексдепутатів Наталії Королевської та Юрія Солода та що про нього відомо. Ми дізналися про Ростислава Солода деякі подробиці.

Ростислав Солод — що відомо про старшого сина Наталії Королевської

У 2001 році колишня народна депутатка Наталія Королевська народила Юрію Солоду сина, якого назвали Ростислав. Усього сім’я виховує чотирьох дітей, одну дівчинку вони удочерили у 2017 році.

У 2020 році, коли Ростиславу виповнилося 19 років, він вирішив піти стопами батьків і побудувати кар’єру в політиці. Старший син Королівської балотувався до міської Краматорської ради від проросійської партії "Опозиційний блок — За життя" (ОПЗЖ), куди входила його мама та батько. Але до виборів Ростислав не мав жодного відношення до Краматорська.

Син Наталії Королевської у 19 років став депутатом

На останніх виборах у донецькому місті була складна система голосування, коли виборці могли голосувати як за партію, так і за конкретного кандидата. Але все одно головним показником були голоси за партію, і чим їх більше за певну політичну силу, тим більше її представників потрапить до міської ради.

Ростислав Солод був найбагатшим депутатом Краматорська

Власне від "ОПЗЖ" до Краматорської ради пройшло 14 депутатів і серед них опинився Ростислав Солод. І він став не лише наймолодшим депутатом Краматорська, а й найбагатшим, оскільки володів тоді криптовалютою у сумі понад 675 млн гривень.

Ростислав Солод пропускав сесії міської ради

Тільки до своїх обов’язків він ставився недобросовісно, оскільки Ростислав лише чотири рази відвідував сесії.

Де зараз Ростислав Солод і чим займається

У 2023 році Ростислав, слідом за батьками, склав свої повноваження та виїхав з України. У ЗМІ пишуть, що за кордоном син Наталії Королевської почав розвивати криптопіраміду.

У своїх соціальних мережах він анонсував випуск токена проєкту HitBeat Music (HBM) – майбутньої музичної платформи, де слухачі змогли б підтримати виконавців криптовалютою. Але біржі, на яких Ростислав хотів торгувати токенами, мали погану репутацію та й самого музичного сервісу не було. Юнак пропонував людям робити інвестиції в проєкт та купувати токени, обіцяючи за це високі доходи від відсотків.

Як виглядає старший син Наталії Королевської

Але незабаром цей сумнівний бізнес прикрили, а в Казахстані наприкінці травня 2023 року затримали передбачуваного організатора піраміди HitBeat Music.

Відомо, що у 2021 році старший син Королевської почав вести самостійне життя, з’їхав від батьків і втратив свої заощадження в криптовалюті. Однак у декларації не вказано ім’я людини, якій Ростислав подарував чи передав свої доходи. Єдине, що він вказав, це подарунок батька на 95 тисяч гривень.

Ростислав Солод просував сумнівний бізнес

А після початку повномасштабної війни заощадження Солода-молодшого зросли з 5 тисяч до 15 тисяч доларів. У 2022 році, як сказано в декларації, Юрій Солод подарував синові 900 тисяч гривень.

І наступного року Ростислав знову отримав велику суму від батька, а саме 1,227 млн ​​гривень, і у нього залишилися ще заощадження 15 тисяч доларів. Тобто, протягом своєї депутатської діяльності Ростислав Солод зарплату не отримував, а всі кошти йому передавали батьки.

У 2023 році, як з’ясували під час розслідування "Батальйон Дубай" журналісти видання "Українська правда", Ростислав Солод перебуває з батьками в ОАЕ. Його, як і Наталю Королевську та Юрія Солода, бачили в одному із ресторанів у Дубаї. У жовтні 2022 року колишні депутати України придбали там нерухомість на 10 мільйонів доларів.

Ростислав Солод разом із батьками поїхав до ОАЕ

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дочка зрадника Ківи й що про неї відомо. Дівчина працювала в поліції та обіймала посаду в міськраді.