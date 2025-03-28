"Туз у рукаві" Європи: чому Трамп не зможе виконати "забаганки" Путіна без союзників

ЄС не відмовляється від тиску на Москву.

Під час чергового раунду перемовин у Саудівській Аравії російська сторона в обмін на дотримання перемир’я в Чорному морі зажадала від США послаблення санкцій. Якби сильно Білий дім не хотів лишити Європу "за бортом" переговорного процесу, без згоди європейських союзників виконати умови Москви у Дональда Трампа не вийде.

"У певний момент Вашингтону доведеться звертатися та залучати ЄС", — зазначає "Телеграфу" обізнане західне джерело.

По-перше, розберімося, чого хочуть росіяни. В офіційній заяві Кремля за підсумками російсько-американської зустрічі йдеться: "США сприятимуть відновленню доступу російського експорту сільськогосподарської продукції та добрив на світовий ринок, зниженню вартості страхування морських перевезень, а також розширенню доступу до портів і платіжних систем для проведення таких транзакцій".

На цей час йдеться про зняття санкційних обмежень з "Россільгоспбанку" та інших фінустанов, залучених у "торгівлю продовольством", а також їхнє підключення до міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

Для довідки: SWIFT забезпечує безпечну систему обміну повідомленнями для полегшення транскордонних грошових переказів. Якщо країну відключають, то її міжбанківські платіжні операції суттєво ускладнюються, підривається здатність держави торгувати товарами та переміщувати валюти, а розрахунок стає можливий здебільшого готівкою.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Захід запровадив кілька пакетів санкцій проти РФ, серед яких було відключення російських банків від системи SWIFT. Наразі доступ до неї втратили практично всі великі фінансові установи Росії.

У відповідь Центральний банк РФ створив аналог — так звану "Систему передачі фінансових повідомлень" (СПФП). Однак ЄС вдарив санкціями і по ній.

До всього іншого Кремль вимагає зняття санкцій з компаній-виробників та експортерів продовольства, зокрема рибопродукції й добрив, припинення обмежень на обслуговування в портах суден під російським прапором, задіяних у торгівлі продовольчими товарами.

Як пояснює "Телеграфу" провідний експерт Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки Яніс Клюге, усе це — "пробний кейс" для РФ.

"Це пробний кейс для Кремля. Скасування санкцій, якого вони вимагають, не матиме значного економічного впливу на Росію. Але це все одно було б переломним моментом.

Це був би перший випадок, коли санкції проти Росії були б свідомо скасовані, і це викликало б дуже гостру дискусію на Заході й величезні лобістські зусилля з боку західного бізнесу, який захотів би скасування обмежень. Я думаю, що Росія хоче бачити західні чвари навколо санкцій. Її насправді не дуже турбує доступ "Россільгоспбанку" до SWIFT", — пояснює експерт.

Як звертає увагу Яніс Клюге, велика когорта обмежень, зняття яких дійсно потрібне Москві, залежить не від США. Хоча Вашингтон є ключовим гравцем "санкційної коаліції", він не може зробити все самостійно.

"Санкції США і санкції ЄС багато в чому доповнюють один одного. Оскільки США ніколи не мали тісних економічних відносин з Росією, вони є більш важливими для фінансових санкцій та їхнього застосування в усьому світі. Сильною стороною США є домінування долара, що змушує весь бізнес бути обережним у відносинах з Росією, включно з бізнесом у Китаї чи на Близькому Сході.

Але деякі з найефективніших санкцій можуть бути скасовані лише європейцями: наприклад, ембарго на нафту, яке змушує Росію погоджуватися на знижки та перевозити свою нафту на дуже великі відстані до Індії та Китаю.

Крім того, більшість заморожених російських активів і резервів знаходяться під контролем ЄС. Нарешті, санкції щодо SWIFT також знаходяться під європейським контролем", — зазначає експерт.

Зокрема, штаб-квартира SWIFT знаходиться в Бельгії, тому має дотримуватися правил Європейського Союзу. Без зміни відповідного законодавства камбек російських банків неможливий.

"Якщо ЄС не змінить своє санкційне законодавство, для SWIFT буде незаконно додавати російські банки до своєї мережі. США можуть намагатися чинити тиск на ЄС і SWIFT, але вони не можуть змусити знову під'єднати російські банки до системи", — додав Яніс Клюге.

Водночас в Європейському Союзі заявляють про готовність й надалі максимально тиснути на російську економіку. При цьому європейські санкції ніколи не були спрямовані на торгівлю сільськогосподарськими товарами між Росією та третіми країнами. Європа має лише "заборонні тарифи" на зернові продукти, що імпортуються з РФ та Білорусі.

"Припинення неспровокованої та невиправданої агресії Росії в Україні та безумовне виведення всіх російських збройних сил з усієї території України було б однією з головних передумов для зміни або скасування санкцій", — зауважила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер 26 березня.

Наприкінці січня та на початку березня країни ЄС продовжили дію двох пакетів санкцій проти РФ ще на шість місяців. Будь-які зміни санкцій вимагають одностайності 27 її держав-членів. Наразі в Брюсселі не коментують, чи контактували з американськими чиновниками щодо можливого послаблення обмежень.

Очевидно, що позиції ЄС та команди Трампа можуть вчергове розійтися, а відносини погіршитися. Та можливо, саме цього й добивається Путін?

Нагадаємо, раніше в США визнали: Путін не здобуде "повної перемоги" у війні проти України.