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Вимкнули "сімку" без попереджень? Абонент lifecell поскаржився на неприємну ситуацію

Автор
Олена Руденко
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Клієнти можуть отримати допомогу онлайн
Клієнти можуть отримати допомогу онлайн. Фото Колаж "Телеграфа"

Чоловік звернувся з запитанням до оператора

Мобільний оператор lifecell намагається привабити абонентів вигідними тарифами, але відгукнувшись на пропозиції деякі зіштовхуються з проблемами. На них поскаржився один з клієнтів.

Він написав про це на Facebook-сторінці lifecell. Як розповів чоловік, він придбав стартовий пакет лайфселл, в якому можна обирати тарифний план. Чоловік активував сімкартку, але не обрав тариф. Через 15 днів сімкартка деактивувалася без жодних попереджень. Абонент думає, що це зробив оператор. Він звернувся з запитанням, чи можливо це.

Представниця lifecell, на ім'я Олеся, відповіла, що якщо тариф не встановлений, то життєвий цикл номера складає 180 днів. Для вияснення, що сталося з сімкарткою, вона порадила абоненту звернутися у чат lifecell (https://chat.lifecell.ua/ua_s).

Як розповідав "Телеграф", клієнти lifecell скаржаться на ще одну проблему. За словами одного з них, чоловік не може зв'язатися зі службою підтримки, оскільки у голосовому меню за номерами компанії відсутній пункт "Зв'язок з оператором". Він був обурений, тому на Facebook-сторінці lifecell запитав, що робити.

Теги:
#Україна #Мобільний зв'язок #Оператор #lifecell