У Трампа відреагували на мрії Путіна про "тимчасову адміністрацію" в Україні

Глава Кремля розповів про свої бажання морякам

Володимир Путін видав нову порцію абсурдних заяв, зокрема, запропонував запровадити "тимчасове управління" в Україні. У Білому домі відповіли.

Представник Ради національної безпеки Білого дому у відповідь на "мрії" глави Росії Володимира Путіна щодо "тимчасової адміністрації" заявив, що правління в Україні визначається її конституцією та народом країни. Про це пише Reuters.

Що сказав Путін

Про "тимчасову адміністрацію":

Під час візиту до північного порту Мурманська Путін заявив, що в Україні може бути запроваджено "тимчасову адміністрацію". Нібито для того, щоб забезпечити проведення виборів і підписати угоди для завершення війни.

"В принципі, звичайно, в Україні може бути введена тимчасова адміністрація під егідою ООН, США, європейських країн і наших партнерів. Це було б для того, щоб провести демократичні вибори і привести до влади дієздатний уряд, який користується довірою народу, а потім почати з ним переговори про мирний договір", — сказав Путін морякам в порту.

Про "заслуги" Трампа:

Не забув глава Кремля й вкотре підлеститися до президента США Дональда Трампа. Путін наголосив що той, на відміну від свого попередника Джо Байдена, який не вів переговорів з Кремлем, хоче миру.

Про успіхи РФ на фронті:

Також Путін заявив, що Росія нібито неухильно рухається до досягнення цілей, які вона поставила під час своєї "операції" в Україні. Глава РФ додав, що його країна нібито виступає за "мирне вирішення будь-якого конфлікту, в тому числі і цього, мирним шляхом, але не за наш рахунок".

"На всій лінії бойового зіткнення наші війська утримують стратегічну ініціативу. Ми поступово — можливо, не так швидко, як комусь хотілося б, — але все ж наполегливо і впевнено рухаємося до досягнення цілей, поставлених на початку цієї операції", — цитують агентства його слова.

Про відносини з Європою:

Путін додав, що Росія готова працювати з Європою. Проте, за його словами, Європа "поводиться непослідовно". Він заявив, що європейські країни "намагалися водити нас за ніс".

"Але нічого страшного, ми вже звикли. Сподіваюся, що ми не будемо робити помилок через надмірну довіру до наших так званих партнерів", — заявив глава країни-агресорки.

Як повідомляв "Телеграф", радник президента України Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин відреагували на заяви Путіна. Він порадив йому "прийняти якісь пігулки, щоб активізувати мозкову діяльність".