Такий тариф буде до кінця квітня: скільки коштує електроенергія в Україні

Скільки коштуватиме використання популярних побутових приладів за тарифами в березні

З 1 березня 2025 року в Україні продовжує діяти єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів у розмірі 4,32 грн за кіловат-годину (кВт·год). Цей тариф залишатиметься незмінним до 30 квітня 2025 року.

Щоб розуміти, про яку суму в квитанції йдеться, потрібно помножити витрати за місяць за показами лічильника на вартість кіловат-години. Навіть звичні побутові прилади можуть "накрутити" чимало. Серед найбільш використовуваних електроприладів в родинах українців — телевізор, пралка та холодильник.

Холодильник працює цілодобово, тому його внесок у загальне споживання електроенергії значний. Холодильник класу енергоспоживання A+ споживає від 1 до 2 кВт/год на добу, що становить від 30 до 60 кВт/год на місяць. Це 129,6 — 259,2 грн/міс.

Сучасні LED-телевізори споживають близько 0,08–0,14 кВт-год на годину роботи. При щоденному перегляді протягом 5 годин це становить приблизно 12–21 кВт-год на місяць. Це від 51,8 до 90,7 грн/міс. Зі старшими телевізорами ситуація інша. Для плазмових телевізорів показник може сягати 0,25 кВт-год (при 5-годинному перегляді кожен день — 162 грн в місяць), а для старих моделей з електронно-променевими трубками — понад 0,3 кВт-год (194 грн/міс).

В середньому, сучасна пральна машина споживає близько 1 кВт-год за один цикл прання. Якщо прати через день, то споживання затягне на 64 грн/місяць. Якщо раз у чотири дні — 30,2 грн/міс.

Раніше "Телеграф" розповідав, що особливі умови тарифу є для тих, у кого електроопалення. Також заощадити можна встановивши лічильник із зонами та навантажувати енергосистему вночі.