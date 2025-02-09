В одній з областей України знизили тариф на електроенергію

Пільгові тарифи на електроенергію: хто отримає знижку?

Жителі 147 негазифікованих багатоквартирних будинків у 12 громадах Миколаївської області отримали знижений тариф на електроенергію. Відтепер вони сплачуватимуть 2,64 грн за кіловат, що на 40% менше від загального тарифу в 4,32 грн/кВт·год.

Таке рішення ухвалили відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1479 від 20 грудня 2024 року. Фіксована ціна діятиме з 1 січня до 30 квітня 2025 року для певних категорій споживачів.

Хто має право на пільговий тариф?

Знижена ціна на електроенергію встановлена для мешканців багатоквартирних будинків, які:

Не газифіковані – тобто не мають доступу до централізованого газопостачання.

– тобто не мають доступу до централізованого газопостачання. Не підключені до централізованого чи автономного теплопостачання – люди використовують електроенергію для обігріву житла.

– люди використовують електроенергію для обігріву житла. Споживають до 2000 кВт·год на місяць – у разі перевищення цього обсягу тариф залишиться загальним.

Це рішення особливо важливе у зимовий період, коли витрати на електроенергію зростають через використання обігрівачів.

Які громади отримали знижку?

З 1 лютого 2025 року мешканці таких населених пунктів Миколаївщини можуть оплачувати світло за новим тарифом:

Первомайська громада — 34 будинки

— 34 будинки Арбузинська громада — 29 будинків

— 29 будинків Кривоозерська громада — 26 будинків

— 26 будинків Веселинівська громада — 26 будинків

— 26 будинків Прибужанівська громада — 17 будинків

— 17 будинків Широківська громада — 4 будинки

— 4 будинки Березнегуватська громада — 4 будинки

— 4 будинки Привільнянська громада — 3 будинки

— 3 будинки Веснянська громада — 1 будинок

— 1 будинок Ольшанська громада — 1 будинок

— 1 будинок Очаківська громада — 1 будинок

— 1 будинок Вознесенська громада — 1 будинок

Крім того, ще 166 багатоповерхівок Снігурівської громади отримали пільговий тариф з 1 січня 2025 року.

Скільки мешканців загалом отримали пільгу?

Станом на 6 лютого 2025 року, 313 багатоквартирних будинків Миколаївської області підпадають під знижений тариф. Це значно зменшить фінансове навантаження на мешканців у холодний період року.

Уряд продовжує розглядати можливості підтримки населення, адже тарифи на електроенергію залишаються високими, особливо для тих, хто використовує електрику для опалення. Влада обіцяє, що такі програми підтримки можуть бути продовжені в майбутньому, якщо економічна ситуація в країні дозволить.

Рішення щодо знижених тарифів дає мешканцям негазифікованих будинків змогу економити та легше пережити опалювальний сезон. Однак залишається відкритим питання про можливість продовження пільгового тарифу після 30 квітня 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав, як можна економити на електроенергії вже зараз.