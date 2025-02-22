Продаж електроенергії за "зеленим тарифом": чи дійсно вигідно встановлювати сонячні панелі
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Сонячна енергія вдома: як підключитися до зеленого тарифу.
В Україні все більше людей цікавиться альтернативними джерелами енергії, зокрема, сонячними електростанціями (СЕС) для домашнього використання. Одним із головних стимулів для їх встановлення є можливість продавати надлишок виробленої електроенергії за спеціальним "зеленим тарифом".
Але як саме це працює і чи дійсно вигідно? Розбирався "Телеграф".
Що таке "зелений тариф"?
"Зелений тариф" – це спеціальна державна програма, що дозволяє власникам приватних домогосподарств продавати електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел (сонце, вітер), у загальну енергомережу за фіксованим тарифом, який значно перевищує ринкову ціну електроенергії.
Він був запроваджений у 2009 році з метою стимулювання розвитку зеленої енергетики в Україні. Власники домашніх СЕС або ВЕС можуть продавати надлишок енергії державі, зменшуючи витрати на комунальні послуги та навіть отримуючи прибуток.
Яка ціна "зеленого тарифу" в Україні?
Станом на 2024 рік тариф для приватних домогосподарств становить приблизно 614 коп/кВт·год (без ПДВ).
Як встановити сонячну станцію та підключитися до "зеленого тарифу"?
- Оберіть відповідне обладнання – сонячні панелі, інвертор, двонаправлений лічильник.
- Встановіть сонячну електростанцію – можна зробити самостійно або через ліцензовану компанію.
- Отримайте дозвіл на підключення – подайте документи в місцеве обленерго.
- Підпишіть договір із енергопостачальною компанією.
- Почніть продавати електроенергію – після підключення до мережі.
Скільки можна заробити?
Розглянемо приклад: якщо встановити сонячну електростанцію на 10 кВт, яка за рік може виробити 10 000–11 000 кВт·год електроенергії, то:
- Частина електроенергії буде споживатися для власних потреб.
- Надлишок продаватиметься за "зеленим тарифом".
- В середньому для власного споживання достатньо 400 кВт·год на місяць. Тобто за рік маєму 4800 кВт·год. Залишок можемо продавати за "зеленим тарифом"
- Якщо продавати 6000 кВт·год, то за рік маємо прибуток в 36 000 грн, при умові, що ми повністю забезпечуємо себе електроенергією та не витрачаємо на це кошти.
Чи вигідно встановлювати сонячні панелі в 2024 році?
Так, але:
- Початкові вкладення на станцію 10 кВт становлять 5 000–10 000 дол.
- Окупність – приблизно 4–6 років.
- Після цього електроенергія фактично приносить прибуток.
"Зелений тариф" – це вигідна можливість для тих, хто хоче не лише економити на електроенергії, а й отримувати пасивний дохід. Хоча програма поступово скорочується, встановлення сонячних панелей все ще залишається перспективною інвестицією. Головне – правильно розрахувати потужність станції, врахувати витрати та ознайомитися з чинним законодавством.
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