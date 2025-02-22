Продаж електроенергії за "зеленим тарифом": чи дійсно вигідно встановлювати сонячні панелі

Сонячна енергія вдома: як підключитися до зеленого тарифу.

В Україні все більше людей цікавиться альтернативними джерелами енергії, зокрема, сонячними електростанціями (СЕС) для домашнього використання. Одним із головних стимулів для їх встановлення є можливість продавати надлишок виробленої електроенергії за спеціальним "зеленим тарифом".

Але як саме це працює і чи дійсно вигідно? Розбирався "Телеграф".

Що таке "зелений тариф"?

"Зелений тариф" – це спеціальна державна програма, що дозволяє власникам приватних домогосподарств продавати електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел (сонце, вітер), у загальну енергомережу за фіксованим тарифом, який значно перевищує ринкову ціну електроенергії.

Він був запроваджений у 2009 році з метою стимулювання розвитку зеленої енергетики в Україні. Власники домашніх СЕС або ВЕС можуть продавати надлишок енергії державі, зменшуючи витрати на комунальні послуги та навіть отримуючи прибуток.

Яка ціна "зеленого тарифу" в Україні?

Станом на 2024 рік тариф для приватних домогосподарств становить приблизно 614 коп/кВт·год (без ПДВ).

Як встановити сонячну станцію та підключитися до "зеленого тарифу"?

Оберіть відповідне обладнання – сонячні панелі, інвертор, двонаправлений лічильник. Встановіть сонячну електростанцію – можна зробити самостійно або через ліцензовану компанію. Отримайте дозвіл на підключення – подайте документи в місцеве обленерго. Підпишіть договір із енергопостачальною компанією. Почніть продавати електроенергію – після підключення до мережі.

Скільки можна заробити?

Розглянемо приклад: якщо встановити сонячну електростанцію на 10 кВт, яка за рік може виробити 10 000–11 000 кВт·год електроенергії, то:

Частина електроенергії буде споживатися для власних потреб.

Надлишок продаватиметься за "зеленим тарифом".

В середньому для власного споживання достатньо 400 кВт·год на місяць. Тобто за рік маєму 4800 кВт·год. Залишок можемо продавати за "зеленим тарифом"

на місяць. Тобто за рік маєму Залишок можемо продавати за "зеленим тарифом" Якщо продавати 6000 кВт·год, то за рік маємо прибуток в 36 000 грн, при умові, що ми повністю забезпечуємо себе електроенергією та не витрачаємо на це кошти.

Чи вигідно встановлювати сонячні панелі в 2024 році?

Так, але:

Початкові вкладення на станцію 10 кВт становлять 5 000–10 000 дол.

становлять Окупність – приблизно 4–6 років.

Після цього електроенергія фактично приносить прибуток.

"Зелений тариф" – це вигідна можливість для тих, хто хоче не лише економити на електроенергії, а й отримувати пасивний дохід. Хоча програма поступово скорочується, встановлення сонячних панелей все ще залишається перспективною інвестицією. Головне – правильно розрахувати потужність станції, врахувати витрати та ознайомитися з чинним законодавством.

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