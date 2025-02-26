Такой тариф будет до конца апреля: сколько стоит электроэнергия в Украине

Сколько будет стоить использование популярных бытовых приборов по тарифам в марте

С 1 марта 2025 года в Украине продолжает действовать единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 4,32 грн за киловатт-час (кВтч). Этот тариф будет оставаться неизменным до 30 апреля 2025 года.

Чтобы понимать, о какой сумме в квитанции идет речь, нужно умножить расходы за месяц по показаниям счетчика на стоимость киловатт-часа. Даже привычные бытовые приборы могут "накрутить" немало. Среди наиболее используемых электроприборов в семьях украинцев — телевизор, стиралка и холодильник.

Холодильник работает круглосуточно, поэтому его вклад в общее потребление электроэнергии значителен. Холодильник класса энергопотребления A+ потребляет от 1 до 2 кВт/ч, составляет от 30 до 60 кВт/ч в месяц. Это 129,6 — 259,2 грн/мес.

Современные LED-телевизоры потребляют около 0,08–0,14 кВт-ч в час работы. При ежедневном просмотре в течение 5 часов это составляет примерно 12-21 кВт-ч в месяц. Это от 51,8 до 90,7 грн/мес. Со старшими телевизорами ситуация другая. Для плазменных телевизоров показатель может достигать 0,25 кВт-ч (при 5-часовом просмотре каждый день – 162 грн в месяц ), а для старых моделей с электронно-лучевыми трубками – более 0,3 кВт-ч ( 194 грн/мес ).

В среднем, современная стиральная машина потребляет около 1 кВт-ч за один цикл стирки. Если стирать через день, то потребление затянет на 64 грн/месяц. Если раз в четыре дня – 30,2 грн/мес.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что особые условия тарифа есть для тех, у кого электроотопление. Также можно сэкономить установив счетчик с зонами и нагружать энергосистему ночью.