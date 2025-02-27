Немного выше прожиточного минимума. При каких условиях такую пенсию будет получать 60-летняя женщина

На размер пенсии в Украине влияет не только страховой стаж

Пенсия у мужчины, что получает 9 тысяч гривен зарплаты, в феврале 2025 года не будет превышать 3500 гривен. А какой ожидается выплата, если вместо мужчины пенсию будет оформлять женщина, расскажет "Телеграф".

Чтобы выйти на отдых в 2025 году, 60-летним украинцам нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа, согласно данным Пенсионного фонда. Но это условие действует, если выплату будут оформлять по возрасту и на общих условиях.

Если украинка решила в феврале 2025 года выйти на пенсию в 60 лет, получая 9 тысяч гривен зарплаты, и имея 32 года страхового стажа, то она рассчитывает на пенсионное начисление в 3190 гривен.

Следует отметить, что эта сумма актуальна на общих условиях, без учета льготных категорий населения — ветеран войны, почетный донор, дети войны, лицо, имеющее особые заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев после запланированной индексации пенсионных начислений в марте текущего года останется с такими же выплатами, что и до перечисления.