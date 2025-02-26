Якими мають бути стаж та зарплата в українки, аби в 60 років мати 6 тис грн пенсії

Зарплата має бути у два рази більша за бажану пенсію

Чоловік, аби мати пенсію в 6 тисяч гривень, в 60 років має напрацювати 35 років стажу та отримувати 16 тисяч гривень зарплати. А яким вимогам має відповідати жінка, аби у 2025 році отримувати таку саму пенсію, розбирався "Телеграф".

Варто нагадати, що для виходу на відпочинок у 2025 році 60-річним чоловікові чи жінці потрібно мати не менше 32 років стажу. Ця умова діє, якщо оформлювати пенсію за віком на загальних умовах.

Тож, згідно зі підрахунками спеціального калькулятора, якщо жінка у 2025 році хоче мати 6 тисяч гривень, то вона повинна відповідати наступним критеріям:

оформити пенсію в 60 років;

мати 32 роки страхового стажу;

отримувати 17015 гривень заробітної плати.

Ця сума актуальна на загальних умовах оформлення виплати, без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, почесний донор, діти війни, особа, що має особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні індексацію пенсійних нарахувань проведуть не для всіх. Є список осіб, чиї виплати залишаться без змін.