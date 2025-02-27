Банк чи обмінник: де наразі вигідніше купити долар

Кращим варіантом заощадження при придбанні валюти буде обмінник

Курс долара в Україні майже постійно коливається. Купити цю валюту можна як в касах банків, так і в обмінниках, але цінники точно відрізнятимуться.

Однак і під час покупки американської валюти можна трошки заощадити. Де наразі можна найвигідніше купити долар, в обмінниках чи банках, розібрався "Телеграф".

Згідно з даними "Мінфіну", найнижчий курс продажу в касах банків серед запропонованих є в "Райффайзен Банку" та "Кредобанку" — 41,84 гривні. Водночас найвищі показники наявні в "ПУМБу" та "Таксобанку" — 42,0 гривень. В інших банках курс коливається від 41,88 до 41,98 гривні.

Тим часом запропоновані нижче обмінники Києва продають долар за мінімальною ціною в 41,63 гривні, а максимальною — 41,65 гривні. Середній курс продажу американської валюти в обмінниках — 41,64 гривні.

Отже, найвигідніше купувати долар буде в обміннику, адже там його максимальна ціна стоїть 41,67 гривні, а в касах банку може сягати 42 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може заробити українець, що купив долари в кінці 2024 та обміняв їх зараз.