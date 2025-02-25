Щоб назбирати 1000 доларів. Скільки часу треба відкладати із зарплати, меншої за мінімалку

У скриньку прийдеться кидати гривню протягом 2, 3 або 4 років

Українці, що отримують мінімальну зарплату, можуть зібрати 1000 доларів, але відкладення можуть затягнутись на 2 роки. Відповідно, якщо зарплата ще менша, то відкладати прийдеться ще довше.

Скільки точно часу потрібно відкладати тим, хто щомісяця отримує лише 6 тисяч гривень зарплати, аби зібрати 1000 доларів, розбирався "Телеграф". Згідно з даними "Мінфін", наразі, 25 лютого 2025 року, 1000 доларів — це 41 950 гривень по курсу в 41,95 гривні.

Отже, якщо цю суму розділити на 24 місяці, тобто на 2 роки, то кожні 30-31, або 28 днів, якщо це лютий, потрібно відкладати по близько 1748 гривень.

Відкладення можна розтягнути й на 3 роки, але тоді сума щомісячних відкладень зменшиться до близько 1165 гривень.

Є також варіант відкладень протягом 4 років. У такому випадку щомісяця потрібно "забувати" про близько 874 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки назбирається доларів протягом одного року, якщо щомісяця з мінімальної зарплати, а саме 8 тисяч гривень, відкладати по 5%.