Банк или обменник: где сейчас выгоднее всего купить доллар

Лучшим вариантом сбережения при приобретении валюты будет обменник

Курс доллара в Украине почти постоянно колеблется. Купить эту валюту можно как в кассах банков, так и в обменниках, но ценники точно будут отличаться.

Однако и при покупке американской валюты можно немного сэкономить. Где можно выгоднее всего купить доллар, в обменниках или банках, разобрался "Телеграф".

Согласно данным "Минфина", самый низкий курс продажи в кассах банков среди предложенных есть у "Райффайзен Банка" и "Кредобанка" — 41,84 гривны. В то же время самые высокие показатели имеются в "ПУМБе" и "Таксобанке" — 42,0 гривны. В других банках курс колеблется от 41,88 до 41,98 грн.

Между тем предложенные ниже обменники Киева продают доллар по минимальной цене в 41,63 гривны, а максимальной — 41,65 гривны. Средний курс продажи американской валюты в обменниках — 41,64 гривны.

Итак, выгоднее всего покупать доллар будет в обменнике, ведь там его максимальная цена стоит 41,67 гривны, а в кассах банка может достигать 42 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли заработать украинец, купивший доллары в конце 2024 года и обменявший их сейчас.