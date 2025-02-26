Долар і євро змінили курс: скільки коштує валюта 26 лютого

Валютний ринок України: оновлені курси долара та євро.

Станом на середу, 26 лютого, курс готівкового долара в українських банках залишається стабільним. В обмінниках долар дещо подешевшав.

Середній курс продажу складає 42,05 гривні за долар, тоді як купівля здійснюється за 41,45 гривні. Водночас євро незначно зріс – середній курс продажу становить 44,10 гривні, а купівлі – 43,55 гривні.

В обмінниках долар подешевшав. Середній курс купівлі американської валюти вранці 26 лютого знизився до 41,65 гривні (оптовий курс від $500 — 41,55 грн), а продажу – до 41,73 гривні (оптовий курс від $500 — 41,75 грн) . Євро в обмінниках коштує 44,00 гривні за одиницю (оптовий курс від 500 євро — 43,85 грн), а курс купівлі встановлено на рівні 43,85 гривні (оптовий курс від 500 євро — 43,95 грн).

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на рівні 41,74 грн, а щодо євро – 43,80 грн. Дані НБУ є орієнтиром для фінансових установ, проте фактичні курси можуть відрізнятися залежно від банку чи обмінного пункту.

Фінансові експерти зазначають, що курс валют найближчим часом може змінюватися через ситуацію на міжнародних ринках, динаміку експорту та стан валютних резервів країни. Українцям радять перевіряти актуальні курси перед обміном та обирати найвигідніші пропозиції.

Раніше "Телеграф" писав про те, що фінансові аналітики, банкіри та населення України готуються до подальшого зростання курсу долара в найближчі 12 місяців. Прогнози свідчать, що курс може перевищити позначку 45 гривень за долар.