От чего будет зависеть размер пенсии после реформы

Новая пенсионная реформа предусматривает, что выплата не будет зависеть от заработной платы

В Украине разрабатывают программу пенсионной реформы. Согласно ей, размер пенсии будет зависеть не от заработной платы, а от размера взноса, который человек уплатил с зарплаты.

Новая формула предусматривает, что размер выплаты будет зависеть от уплаты взносов и периода, когда они платились. Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Украины Дария Марчак на Zoom-конференции, передает "РБК-Украина".

Она объясняет, что у человека возникает недоразумение, когда его пенсия зависит от зарплаты, хотя он получает теневую зарплату или зарплату как ФЛП 3 группы, но платит взнос с минималки. Поэтому после реформы размер выплаты будет зависеть от взноса, который будет уплачен с зарплаты

Марчак добавляет, что в Минсоцполитики делали тесты. В заключении оказалось, что люди, которые имеют наибольшие доходы, будут иметь самые низкие пенсии.

"Потому, что они работают как ФОПы в сфере IT и аутсорсинга, и платят взносы только с минимальной заработной платы. И они не знают, что их размер пенсии зависит не от их заработной платы, которые они получают на руки, а от объема взносов, которые люди платят", — отметила заместитель министра.

Резюмируя, она добавляет, что значительное количество украинцев не понимают, как рассчитывается их пенсия.

"На сегодня мы как министерство разработали проект закона о реформе солидарной системы, проект закона о введении накопительной системы. Мы сейчас работаем, чтобы эти законопроекты подать на рассмотрение правительства и после того на рассмотрение ВР. И мы работаем над тем, чтобы предложить разработать в этом году дизайн того, как может выглядеть система профессиональных пенсий в будущем", — добавила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно узнать сумму своей пенсии после индексации еще до дня выплаты.