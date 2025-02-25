Чи буде висока пенсія у тих, хто оформить її в 65 років, маючи 30 тис грн зарплати

Пенсія може сягати вище 8 тис грн

Пенсія в Україні залежить не тільки від суми заробітної плати, а й від кількості страхового стажу та віку виходу на відпочинок. У певних випадках сума виплати буде маленькою і її підвищити може тільки зарплата.

Яким очікується пенсійне нарахування для осіб, що оформлюватимуть виплату в лютому 2025 року в 65 років зі зарплатою в 30 тисяч гривень, розбирався "Телеграф". Для цього ми використали пенсійний калькулятор.

Аби оформити виплату в 65 років у 2025 році, потрібно мати від 15 до 22 років стажу.

Уявімо, що у лютому поточного року 65-річний чоловік вирішив вийти на відпочинок. Він має всього 15 років стажу, а його заробітна плата складає 30 тисяч гривень. Отже, його пенсія буде 4930 гривень.

Якщо розмір страхового стажу 22 роки, а зарплата така сама, то сума пенсії — 8098 гривень.

Калькулятор вирахував суму пенсії на загальних умовах, без пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор, особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки потрібно мати стажу, аби пенсія у чоловіка була 10 тисяч гривень.