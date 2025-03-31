"Перевзувалась" в повітрі? Як змінювалась риторика скандальної французької політикині Ле Пен щодо України

Її риторика щодо війни в Україні зазнала змін

Паризький суд 31 березня 2025 року визнав лідерку ультраправої французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен винною у справі про розкрадання коштів Європейського парламенту. Як повідомляє Le Figaro, політикині призначено 4 роки ув’язнення, з яких два — умовні, ще два — з електронним браслетом під домашнім арештом. Окрім цього, вона має сплатити 100 тисяч євро штрафу та втратила право обіймати виборні посади протягом 5 років — з негайним виконанням рішення. Це фактично позбавляє Ле Пен шансу балотуватися у президенти Франції у 2027 році.

За інформацією The Guardian, у справі також визнано винними вісьмох євродепутатів і 12 їхніх помічників. Вони використовували бюджет ЄС для оплати роботи партійного апарату у Франції, що суперечить правилам Європарламенту.

"Подруга Путіна" — як змінювалася риторика Ле Пен

Ідеологічно Марін Ле Пен дотримується праворадикальних, націоналістичних поглядів і роками виступала за тісні зв’язки з Росією. У 2014 році вона заявила, що так званий "референдум" у Криму був "законним". За кілька місяців французькі ЗМІ виявили, що її партія отримала 9 мільйонів євро кредиту від "Першого чесько-російського банку". Новий кредит — на 3 мільйони євро — Ле Пен узяла у 2017 році в російському банку "Стратегія".

У квітні 2022-го, вже після початку повномасштабного вторгнення, вона відмовлялася визнавати дії РФ геноцидом, називала Росію "великою державою" та закликала до налагодження з нею відносин. Навіть тоді вона була проти поставок зброї Україні, особливо — ударних засобів, і пропонувала "стратегічне зближення" Росії та НАТО після завершення війни.

Риторичний зсув: від обережності — до підтримки України

Втім, поступово риторика Ле Пен стала змінюватися. У березні 2024 року вона виступила у французькому парламенті з промовою, де вперше чітко заявила, що Росія "спровокувала війну та геополітичну кризу" 24 лютого 2022 року. "Ми маємо поважати і підтримувати український народ", — сказала вона.

Влітку 2024 року, коли її партія перемогла на дострокових парламентських виборах, Ле Пен пообіцяла обмежити постачання далекобійних ракет Україні, виступала проти завдання ударів по території РФ та категорично заперечувала можливість відправлення французьких військ в Україну. Водночас, після заяв російського МЗС на її підтримку, Ле Пен різко відповіла, що Кремль "насправді не хоче її перемоги", звинувативши РФ у втручанні у справи Франції.

Після публічної суперечки Дональда Трампа із Володимиром Зеленським у Білому домі, Ле Пен назвала ситуацію "ляпасом по обличчю Європи" і звинуватила США у диктаті, водночас закликаючи до "європейської стратегічної автономії".

Через кілька днів, 3 березня, вона заявила в Національних зборах Франції, що Україні не можна обіцяти вступ до НАТО, бо це було "однією з причин агресії РФ". А вступ України до ЄС, за її словами, "не відповідає інтересам Франції" та "зруйнує її сільське господарство".

Однак вже 4 березня Ле Пен несподівано розкритикувала рішення Трампа заморозити військову допомогу Україні, назвавши його "дуже жорстоким" щодо українських солдатів. За її словами, найбільш критичною є втрата американської технічної, розвідувальної та кібердопомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Велика Британія та Франція готуються відправити військових до України. При цьому, як наголосив Макрон, Росія це питання не вирішуватиме. Також французьський лідер пояснив, що "сили стримування" не повинні замінювати миротворців на лінії зіткнення чи сильну та потужну українську армію.