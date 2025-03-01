Кількість штрафів за порушення ПДР росте: що буде, якщо не сплатити борг

На сплату штрафу дають обмежений проміжок часу

Кількість боргів за штрафами ПДР зросла. За даними Єдиного реєстру боржників, у 2024 році в Україні накопичилися понад 735 тисяч нових боргів через несплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР), з яких 37% так і не були сплачені.

За даними Опендатабот, найбільшу кількість боржників фксують у Дніпропетровській області та Києві. Загалом у реєстрі на грудень 2024 року нарахували 1,8 млн штрафів.

Юрист Віктор Мазур пояснює, що адміністративний штраф за порушення ПДР потрібно сплатити протягом 15 днів на рахунок районного державного казначейства. Якщо штрафна постанова надійшла поштою, термін сплати відраховується з моменту її отримання.

У разі несплати штраф передається до органів виконавчої служби, які можуть стягнути:

подвійну суму штрафу ;

; витрати на облік правопорушення.

Перевірити наявність штрафів можна через застосунок "Дія", а також в інтернет-банкінгу ПриватБанку, Монобанку та інших у розділі "Сервіси".

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна перевірити борги за виконавчими провадженнями у "Дії" і не тільки. Там відображаються й інші борги, окрім штрафів за ПДР.