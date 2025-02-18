Що буде за борги за комунальні послуги: наслідки можуть неприємно вдарити по кишені

В разі судового рішення з боржника можуть стягнути додаткові кошти

З січня 2024 року в Україні скасували мораторій на нарахування пені за несплату комунальних послуг, який діяв від початку воєнного стану. Тепер боржники можуть отримати не лише пеню, а й штрафи та інфляційні нарахування, якщо це передбачено договором.

Адвокат, старший юрист юркомпанії "Де-Юре" Іван Топор пояснив, що комунальні послуги, як і будь-які інші платні послуги, повинні сплачуватися відповідно до встановленого договором порядку та строків. Проте, за його словами, існують нормативні акти, які передбачають певні послаблення щодо оплати та відповідальності за її несвоєчасне здійснення.

Що загрожує боржникам?

Якщо особа відмовляється сплачувати борг добровільно, постачальники послуг можуть звернутися до суду. Коли постачальник послуг виграв суд, окрім самої суми заборгованості, пені та штрафу, боржник також буде зобов’язаний відшкодувати судові витрати позивача. До них можуть входити судовий збір та інші витрати, наприклад, оплата юридичних послуг.

Якщо і надалі відмовляються сплатити борги — звертаються до державного чи приватного виконавця. У такому разі можливе блокування банківських рахунків та примусове стягнення коштів. Юрист зазначив, що боржника можуть примусити оплатити і послуги виконавця, якщо заборгованість будуть стягувати примусово.

Надавач комунальних послуг може подати виконавчий документ до державного або приватного виконавця для стягнення заборгованості в примусовому порядку. В такому разі на боржника ще буде покладено обов’язок оплати послуг виконавця в розмірі 10% від суми стягнення

Водночас заборона на нарахування штрафів і пені, а також відключення комунальних послуг продовжує діяти на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій.

Раніше "Телеграф" розповідав, в якому випадку за борги можуть забрати квартиру. Потрібно накопичити чималий борг.