Количество штрафов за нарушение ПДД растет: что будет, если не уплатить долг

На уплату штрафа дают ограниченный промежуток времени

Количество долгов по штрафам ПДД выросло. По данным Единого реестра должников, в 2024 году в Украине накопилось более 735 тысяч новых долгов из-за неуплаченных штрафов за нарушение ПДД, из которых 37% так и не были уплачены.

По данным Опендатабот, наибольшее количество должников фиксируют в Днепропетровской области и Киеве. Всего в реестре на декабрь 2024 года насчитали 1,8 млн. штрафов.

Юрист Виктор Мазур объясняет, что административный штраф за нарушение ПДД нужно уплатить в течение 15 дней на счет районного государственного казначейства. Если штрафное постановление поступило по почте, срок оплаты исчисляется с момента его получения.

В случае неуплаты штраф передается в органы исполнительной службы, которые могут взыскать:

двойную сумму штрафа ;

; расходы на учет правонарушения.

Проверить наличие штрафов можно через приложение "Действие", а также в интернет-банкинге ПриватБанка, Монобанке и других в разделе "Сервисы".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно проверить долги по исполнительным производствам у "Действия" и не только. Там отражаются и другие долги, кроме штрафов по ПДД.