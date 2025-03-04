Кому светят дополнительные деньги к пенсии: полный список надбавок и доплат
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Часть выплат привязана к прожиточному минимуму
Пенсионная система Украины предусматривает широкий спектр доплат, надбавок и повышений, которые могут существенно увеличить размер пенсионных выплат. Однако не все пенсионеры знают о своих правах и возможностях.
"Телеграф" собрал полный список категорий граждан, имеющих право на дополнительные деньги к пенсии. Условия в каждом случае могут особенными, то по размеру и порядку начисления доплат, надбавок и повышений, следует обратиться в ПФУ.
Кто имеет право на повышение пенсии:
- Ветераны войны: инвалиды войны, участники боевых действий, участники войны, пострадавшие участники Революции Достоинства, супруги умерших инвалидов войны, члены семей погибших военнослужащих.
- Дети войны.
- Жертвы нацистских преследований: бывшие несовершеннолетние и малолетние заключенные концлагерей, бывшие узники концлагерей, супруги (мужчины) умерших жертв нацистских преследований.
- Реабилитированные граждане: граждане, необоснованно подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные, и члены их семей.
- Жители горных населённых пунктов.
Прибавки к пенсии:
- Инвалидам I группы, одиноким инвалидам II и III групп, нуждающимся в уходе.
- Неработающим пенсионерам, удерживающим детей до 18 лет.
- Почётным донорам Украины и СССР.
Доплаты к пенсии:
- Неработающим пенсионерам, уволенным в связи с закрытием Чернобыльской АЭС.
- Членам семей погибших на производстве шахтеров.
Прочие доплаты, компенсации и повышение:
- Ежемесячная компенсация семьям, потерявшим кормильца в результате Чернобыльской катастрофы.
- Дополнительная пенсия за вред здоровью, причиненный Чернобыльской катастрофой.
- Государственная социальная помощь по уходу инвалидам войны.
- Ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии инвалидам войны и участникам боевых действий.
- Ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии инвалидам-ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС.
- Пенсия за особые награды перед Украиной.
- Доплата к надбавке Героям Украины, Героям Социалистического Труда, Героям Советского Союза, полным кавалерам орденов.
- Доплата к пенсии по случаю потери кормильца членам семей погибших участников массовых акций протеста.
- Адресное пособие к пенсионной выплате членам семей погибших участников АТО/ООС.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что старшим пенсионерам с малой пенсией государство будет доплачивать сверх индексации. Получить эту помощь смогут не все, а только проработавшие определенное количество лет.