Кому светят дополнительные деньги к пенсии: полный список надбавок и доплат

Часть выплат привязана к прожиточному минимуму

Пенсионная система Украины предусматривает широкий спектр доплат, надбавок и повышений, которые могут существенно увеличить размер пенсионных выплат. Однако не все пенсионеры знают о своих правах и возможностях.

"Телеграф" собрал полный список категорий граждан, имеющих право на дополнительные деньги к пенсии. Условия в каждом случае могут особенными, то по размеру и порядку начисления доплат, надбавок и повышений, следует обратиться в ПФУ.

Кто имеет право на повышение пенсии:

Ветераны войны: инвалиды войны, участники боевых действий, участники войны, пострадавшие участники Революции Достоинства, супруги умерших инвалидов войны, члены семей погибших военнослужащих.

инвалиды войны, участники боевых действий, участники войны, пострадавшие участники Революции Достоинства, супруги умерших инвалидов войны, члены семей погибших военнослужащих. Дети войны.

Жертвы нацистских преследований: бывшие несовершеннолетние и малолетние заключенные концлагерей, бывшие узники концлагерей, супруги (мужчины) умерших жертв нацистских преследований.

бывшие несовершеннолетние и малолетние заключенные концлагерей, бывшие узники концлагерей, супруги (мужчины) умерших жертв нацистских преследований. Реабилитированные граждане: граждане, необоснованно подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные, и члены их семей.

граждане, необоснованно подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные, и члены их семей. Жители горных населённых пунктов.

Прибавки к пенсии:

Инвалидам I группы, одиноким инвалидам II и III групп, нуждающимся в уходе.

Неработающим пенсионерам, удерживающим детей до 18 лет.

Почётным донорам Украины и СССР.

Доплаты к пенсии:

Неработающим пенсионерам, уволенным в связи с закрытием Чернобыльской АЭС.

Членам семей погибших на производстве шахтеров.

Прочие доплаты, компенсации и повышение:

Ежемесячная компенсация семьям, потерявшим кормильца в результате Чернобыльской катастрофы.

Дополнительная пенсия за вред здоровью, причиненный Чернобыльской катастрофой.

Государственная социальная помощь по уходу инвалидам войны.

Ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии инвалидам войны и участникам боевых действий.

Ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии инвалидам-ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС.

Пенсия за особые награды перед Украиной.

Доплата к надбавке Героям Украины, Героям Социалистического Труда, Героям Советского Союза, полным кавалерам орденов.

Доплата к пенсии по случаю потери кормильца членам семей погибших участников массовых акций протеста.

Адресное пособие к пенсионной выплате членам семей погибших участников АТО/ООС.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что старшим пенсионерам с малой пенсией государство будет доплачивать сверх индексации. Получить эту помощь смогут не все, а только проработавшие определенное количество лет.