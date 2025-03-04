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Кому светят дополнительные деньги к пенсии: полный список надбавок и доплат

Автор
Галина Михайлова
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Часть повышений должны получать военные
Часть повышений должны получать военные

Часть выплат привязана к прожиточному минимуму

Пенсионная система Украины предусматривает широкий спектр доплат, надбавок и повышений, которые могут существенно увеличить размер пенсионных выплат. Однако не все пенсионеры знают о своих правах и возможностях.

"Телеграф" собрал полный список категорий граждан, имеющих право на дополнительные деньги к пенсии. Условия в каждом случае могут особенными, то по размеру и порядку начисления доплат, надбавок и повышений, следует обратиться в ПФУ.

Кто имеет право на повышение пенсии:

  • Ветераны войны: инвалиды войны, участники боевых действий, участники войны, пострадавшие участники Революции Достоинства, супруги умерших инвалидов войны, члены семей погибших военнослужащих.
  • Дети войны.
  • Жертвы нацистских преследований: бывшие несовершеннолетние и малолетние заключенные концлагерей, бывшие узники концлагерей, супруги (мужчины) умерших жертв нацистских преследований.
  • Реабилитированные граждане: граждане, необоснованно подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные, и члены их семей.
  • Жители горных населённых пунктов.

Прибавки к пенсии:

  • Инвалидам I группы, одиноким инвалидам II и III групп, нуждающимся в уходе.
  • Неработающим пенсионерам, удерживающим детей до 18 лет.
  • Почётным донорам Украины и СССР.

Доплаты к пенсии:

  • Неработающим пенсионерам, уволенным в связи с закрытием Чернобыльской АЭС.
  • Членам семей погибших на производстве шахтеров.

Прочие доплаты, компенсации и повышение:

  • Ежемесячная компенсация семьям, потерявшим кормильца в результате Чернобыльской катастрофы.
  • Дополнительная пенсия за вред здоровью, причиненный Чернобыльской катастрофой.
  • Государственная социальная помощь по уходу инвалидам войны.
  • Ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии инвалидам войны и участникам боевых действий.
  • Ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии инвалидам-ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС.
  • Пенсия за особые награды перед Украиной.
  • Доплата к надбавке Героям Украины, Героям Социалистического Труда, Героям Советского Союза, полным кавалерам орденов.
  • Доплата к пенсии по случаю потери кормильца членам семей погибших участников массовых акций протеста.
  • Адресное пособие к пенсионной выплате членам семей погибших участников АТО/ООС.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что старшим пенсионерам с малой пенсией государство будет доплачивать сверх индексации. Получить эту помощь смогут не все, а только проработавшие определенное количество лет.

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#Пенсии